Aides de l'État, appels aux dons : élan de solidarité pour les Restos du Cœur, en difficulté financière

"C'est un véritable crève-cœur" : dimanche, invité du journal de 13h de TF1, le président des Restos du Coeur a prévenu : "Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire (...) Si rien n'est fait, on devrait devoir fermer d'ici trois ans", a-t-il déclaré.

L'association caritative, créée en 1985 par Coluche, assure 35% de l'aide alimentaire en France. Mais la "hausse très importante" du nombre de demandeurs, selon le président de l'association, conjuguée à "l'augmentation des coûts de fonctionnement" due à l'inflation, rend la situation "extrêmement complexe". Les "Restos" vont devoir réduire leur nombre de bénéficiaires : "Nous allons devoir massivement dire non à des personnes que nous aurions pu accueillir avant l'inflation, et nous allons devoir réduire la quantité de ce que nous donnerons aux personnes qui rentreront dans ces critères", selon Patrice Drouet.

Ainsi, si rien n'est fait selon l'association, quelque 150 000 personnes pourraient se voir refuser une aide alimentaire dans les mois à venir. "Cela fait des mois qu'on alerte le gouvernement sur cette situation, on n'a pas été assez entendu", dit son dirigeant, qui appelle à "une mobilisation massive des forces politiques et économiques de ce pays".

15 millions d'euros débloqués par le gouvernement

D'un JT à l'autre, le soir même, toujours sur TF1, la ministre des Solidarités Aurore Bergé s'est invitée sur le plateau pour promettre "dans les prochains jours, 15 millions d'euros (...) mis sur la table de manière spécifique" pour aider les Restos du Cœur "à passer cette période" – ainsi que six millions d'euros visant des associations dédiées spécifiquement à l'aide alimentaire pour les petits enfants.

"On a déjà plus que doublé l'aide alimentaire ces trois dernières années", assure la ministre, qui elle aussi s'est tournée vers "les grandes entreprises", appelant à leur mobilisations. Le Groupement Les Mousquetaires a ainsi promis la mise en place de collectes spécifiques pour les Restos du Cœur, et le groupe Carrefour a aussi promis de "répondre à l'appel".

Radio France s'engage et relaie l'appel aux dons

À partir de ce lundi, Radio France s'engage aussi pour faire face aux difficultés des Restos du Cœur, à travers des appels aux dons sur nos antennes, et un Téléphone Sonne spécial sur France Inter ce lundi soir à 19h.

Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don aux Restos du Coeur