Ail confit

Les propriétés antiseptiques du miel sont multipliées par celles de l'ail et de sa fermentation. Ce miel peut se manger à la cuillère quand on a très mal à la gorge, ou bien encore se boire dilué dans une tisane ou une tasse d'eau chaude. Quant aux gousses, on peut les croquer telles quelles ou bien s’en servir pour la cuisine.

Préparation : 5 min | Fermentation : 1 mois |

Pour 1 pot de 200 ml

1 tête d’ail

150 g de miel de nectar

Séparez les gousses de la tête d’ail puis pelez-les.

Mettez-les dans le bocal. Versez dessus le miel jusqu’à recouvrir les gousses. Si votre miel est solide, faites-le tiédir à 40 °C pour le rendre plus souple. Ne remplissez pas complètement le pot car la préparation va augmenter de volume.

Fermez hermétiquement et gardez à température ambiante. Des bulles vont arriver, les gousses vont remonter. N’ouvrez pas le bocal avant au minimum 1 mois. L’ail se conserve ainsi des années.