Alarmes, vigiles : après la mort de l'infirmière à Reims, les hôpitaux de Paris renforcent leur sécurité

Mercredi à midi, à l’hôpital Georges-Pompidou de Paris, la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de la Santé, François Braun, ont observé une minute de silence après la mort d'une infirmière, agressée lundi au CHU de Reims . À leurs côtés, plusieurs centaines de soignants, le visage marqué par ce drame, et Nicolas Revel, le directeur général de l’AP-HP, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

"Toute la communauté des hospitaliers et des soignants est touchée, parce qu’être soignant, travailler à l'hôpital et imaginer qu'on soit tué dans cet exercice professionnel, dans les murs d'un hôpital, c'est juste inconcevable", a-t-il confié à France Inter, avant d’égrener les mesures pour renforcer la sécurité au sein des hôpitaux parisiens.

Alarmes, vigiles et prévention

"D'abord, on essaie de prévenir autant que faire se peut", assure Nicolas Revel. Aussi, "on essaie de positionner des boutons alarme pour que lorsqu'un soignant se sent menacé alors même qu'il est dans un box de soins, il puisse appeler au secours." Un dispositif qui existe à l’hôpital Tenon et dans plusieurs autres établissements. Le directeur de l’AP-HP veut aussi "mettre davantage de vigiles" à l’entrée des hôpitaux.

Les hôpitaux doivent pour autant rester des lieux ouverts au public. Pas question "d’installer des portiques, fouiller tout le monde à l'entrée des urgences". Et de poursuivre : "Il faut réfléchir à d'autres mesures avant d'en arriver là."

"Rendre beaucoup plus systématiques" les dépôts de plainte

Nicolas Revel avance également une piste pour "rendre beaucoup plus systématiques" les dépôts de plainte des soignants lorsqu'ils sont agressés. "Je pense qu'il faut avoir une politique de réponse lorsqu'il y a un fait, que ce soit un coup, un mauvais geste ou une mauvaise parole", explique-t-il. "Je pense qu'il faut qu'on puisse déposer plainte tout de suite et systématiquement. Aujourd'hui, c'est le soignant qui doit déposer plainte au commissariat. Je crois qu'il faut réfléchir à une évolution de la loi qui permettrait à l'hôpital de déposer plainte en lieu et place du soignant."