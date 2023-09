Alcool : la nouvelle campagne de prévention à destination des jeunes accusée de "banaliser la consommation"

Comment communiquer sur les risques liés à la consommation d’alcool ? Le gouvernement et Santé publique France ont lancé une nouvelle campagne lundi, pour lutter contre "la banalisation de la consommation d’alcool chez les jeunes", selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Mais cette campagne n'évoque pas les risques pour la santé de la consommation d'alcool, ce que déplorent des associations de lutte contre les addictions.

Accusée de passer sous silence les risques de l’alcool

Quatre affiches et des vidéos sur les réseaux sociaux sont disponibles. Prenons comme exemple l'une d’entre elles, le slogan écrit en majuscule : "Boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, c'est la base". Parmi les autres affiches : "Penser à manger avant de consommer de l’alcool" et "garder un œil sur tes potes en soirée".

Mais aucun message de prévention sur les dangers de l'alcool n'apparaît dans cette campagne. "Les conseils sont excellents, ils sont très bons", constate Yves Daubannay, le président de l'association Stop addiction alcool. "Mais ils banalisent la consommation d’alcool. Ils ne disent pas une seule fois qu’il faut arrêter de consommer", poursuit celui qui ne compte pas placarder dans ses locaux ces affiches.

Sur les réseaux sociaux, cette campagne est accusée de passer sous silence les risques de la consommation d’alcool. "La santé publique, c’est définir des priorités et choisir des messages. Ils peuvent se discuter bien sûr… pas notre détermination à lutter contre ce fléau de santé publique", répond le ministre de la Santé.

"L’ambiguïté du message qui interroge"

Cette campagne vise "à renforcer les comportements protecteurs en contexte festif", justifie Santé Public France. Mais ce n'est pas assez concret, affirme Bernard Basset, médecin et président de l’association Addictions France : "Il y a des messages qui peuvent être mal interprétés car ils sont ambigus. À partir du moment où on boit de l’eau, ce n’est pas très grave de boire beaucoup d’alcool ? C’est l’ambiguïté du message qui interroge."

Bernard Basset aurait souhaité voir un autre message, plus clair et précis, comme "boire de l’alcool multiplie les risques de troubles du rythme cardiaque et les risques d’AVC hémorragiques". Avec cette compagne, "on a tendance à considérer que boire beaucoup dans les occasions festives est quasiment une norme, ou en tout cas une habitude légitime", déplore le médecin.

Sur les réseaux sociaux, le député écologiste Julien Bayou pointe la communication du gouvernement : "130 morts par jour (!) évitables dues à l'alcool. Un "coût social" estimé à 100 milliards d'euros, 14 fois celui des drogues illicites type cannabis. Et la réponse du ministre de la Zanté c'est "buvez de l'eau" ?"

Les associations dénoncent le poids du lobby

Comme le révélait France Inter il y a deux semaines , le ministère de la Santé a annulé deux campagnes élaborées par Santé Publique France, dont l’une avait pourtant été commandée par la direction générale de la Santé. Les associations dénonçaient le poids du lobby de la filière viticole. "Maintenant, on regarde toutes les campagnes de prévention avec la grille de ce que le lobby de l’alcool a considéré comme acceptable et pas acceptable", explique Bernard Basset, de l’association Addictions France. "Peut-être que l’on est trop suspicieux".

Il milite pour une campagne de prévention plus globale, qui ne concerne pas seulement les jeunes, mais toute la population, avec "les repères de consommation à moindre risque, pas plus de dix verres par semaine et pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours", ajoute le médecin. Près de 25% des adultes dépassent ces repères de consommation, selon les estimations. D’après Santé Publique France, 58,6% des jeunes de 17 ans ont bu de l'alcool au moins une fois au cours du mois précédent