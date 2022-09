Alcoolisation fœtale : "Un verre de vin enceinte, c'est le risque d'une atteinte du cerveau de votre bébé"

Encore un tiers des médecins ne parlent pas du tout à leurs patientes enceintes des risques engendrés par la consommation d'alcool pendant la grossesse. Pourtant, c'est seulement par la prévention que les effets dramatiques du syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) peuvent être évités, de même que les inquiétudes pour le futur des enfants. C'est le message du docteur Denis Lamblin, pédiatre et président de l'association SAF France qui organise pendant trois jours, sur le modèle du téléthon, un SAFTHON pour une meilleure prise de conscience collective.

FRANCE INTER : quels sont les signes du syndrome d'alcoolisation fœtale chez un enfant ?

DOCTEUR DENIS LAMBLIN : "Ces enfants-là ont des petits cerveaux, des petites tailles, des petits poids, très souvent des malformations multiples, cardiaques, oculaires, squelettiques. Mais c’est l'atteinte du cerveau qui est la plus importante, avec parfois une déficience mentale, d'importants troubles des apprentissages et surtout un trouble du comportement. Ces enfants ont très souvent des quotients intellectuels bas et ils vont devoir suivre au moins une scolarité adaptée.

Mais on distingue maintenant le SAF, syndrome d'alcoolisation fœtal, la forme la plus grave, la plus expressive, de de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, que certains appellent troubles du spectre fœtal. Depuis moins de 10 ans, grâce à des observations sur 20 ans de grossesses alcoolisées, on s'est rendu compte qu'il n'était pas obligatoire de boire beaucoup d'alcool pour provoquer des conséquences sur le développement d'un enfant. En effet, le cerveau, contrairement aux autres organes, est sensible aux malformations pendant TOUTE la grossesse. Que vous preniez un verre au premier, au deuxième ou au troisième trimestre, c'est un risque de provoquer une malformation d'une partie de son cortex, de son cerveau, avec des répercussions qui vont se voir parfois des années plus tard. Parfois même à l'âge adulte."

À partir de quel niveau d’alcoolisation une femme enceinte court-elle un risque ?

"On est tous inégaux devant l'alcool. Donc en fait, c'est la loterie. Quand vous prenez de l'alcool, vous prenez un risque. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y aura une malformation. Ça ne veut pas dire que votre enfant aura des conséquences, mais c’est possible. Je ferai une comparaison très simple : si votre médecin vous dit "habituellement, vous prenez ce médicament, mais il est interdit pendant la grossesse, il est tératogène (NDLR : il est susceptible de provoquer des malformations chez l'embryon lors de son développement in-utero). Donc vous n’allez prendre qu’un quart de comprimé. Un verre de vin, c'est le quart de comprimé parce que, l’alcool, c'est un produit qui est toxique, qui est tératogène, qui n'est pas filtré par le placenta et qui va fragiliser le cerveau."

Est-ce qu’il y a un espoir pour les enfants atteints de SAF ?

"Le SAF, c'est une bombe à retardement. Cela touche la partie frontale du cerveau qui ne s'exprime qu'avec l'avancée en âge. Ce n'est pas avant la fin de la maternelle et très souvent en CP, que ces zones-là s'expriment. Et donc un enfant qui va être en difficulté devant une longue consigne, pour la mémoriser, qui va avoir des problèmes de mémoire spatiale, de la dyscalculie, des troubles de l’attention, des difficultés à gérer ses émotions, il faut se poser la questions du SAF. Et c’est dommage parce qu’il y a souvent des retards de prise en charge. Et très souvent, ça va générer de l'exclusion sociale. Ils vont pas avoir d'amis, ils vont être très tristes de cela. Et ce n'est pas pour rien qu'après, quand ils sont grands, on les retrouve SDF, ou très souvent en prison. 15 % des prisonniers en France sont atteints de SAF.

Donc la seule chose à faire pour éviter ces situations, c’est la prévention. C'est l'urgence. Aujourd’hui, un bébé naît tous les 30 minutes en France fragilisé par le SAF. Face à cela, il y a un mot d'ordre : prévenir, prévenir. Dire qu'on est tous concernés et un peu tous responsables. Or, actuellement, un tiers des médecins ne parlent pas des risques de l’alcool à leurs patientes suivies pour une grossesse. Ce n'est pas normal. Il y a aussi urgence à aller dans les collèges, à aller parler aux jeunes des conséquences de l'alcoolisation sur la grossesse, de les prévenir de ce danger. Et deuxièmement, surtout, arrêtons de regarder les femmes en addiction, ne les jugeons pas. Ne les montrons pas du doigt parce que ces femmes, pour 95 % d'entre elles, ont été victimes de traumatismes qui expliquent leur rapport à l’alcool.

Alors osons en parler. Quand on voit que ça coûte 20 milliards d'euros par an, quand on a 15000 bébés qui naissent avec le SAF chaque année. Faisons de la prévention la priorité des priorités. Arrêtons de soigner les conséquences."