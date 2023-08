Algérie, Liban, Koweït, Vietnam... ces pays qui interdisent le film Barbie

Le phénomène Barbie ne plaît pas à tout le monde. Si le film de Greta Gerwig est toujours en tête du box-office américain et pointe à la 25e place des plus grands succès du cinéma , après avoir engendré 1,2 milliards de dollars partout dans le monde, il ne plait pas du tout à certains pays qui décident carrément de le déprogrammer de leurs salles obscures. Le dernier en date est l'Algérie mais avant lui, plusieurs autres pays ont déjà censuré le film.

Algérie : déprogrammé des salles pour "atteinte à la morale"

Dimanche, les propriétaires de salles de cinéma algériennes ont modifié les programmes en supprimant le film de Greta Gerwig, sans fournir de raisons. Le distributeur a aussi annoncé la déprogrammation du film, sorti le 19 juillet en Algérie, sans précisions. "L'Algérie a fini par être gagnée par la polémique sur Barbie à cause de scènes destinées à un public adulte" et d'allusions à l'homosexualité, a expliqué le site d'information TSA .

Le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling a, selon lui, été "retiré discrètement des salles de cinéma". Une manœuvre qui ne plait pas du tout à certains. "On ne censure pas un film. On laisse la société en débattre et d’aller en salle le voir ou pas", écrit la cinéaste Sofia Djama sur son Facebook. Les réactions de spectateurs déçus sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

Près de 48 heures après sa déprogrammation, le ministère algérien de la Culture qui annonce habituellement les interdictions de films en précisant les raisons, est toujours silencieux.

Le Liban dénonce une "promotion de l'homosexualité"

Le Liban est le premier pays a avoir annoncé l'interdiction de Barbie. Le ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada, a justifié sa décision en assurant mercredi 9 août dernier que la comédie hollywoodienne fait "la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe, soutient le rejet de la tutelle du père, mine et tourne en ridicule le rôle de la mère et remet en question la nécessité du mariage et de la formation d'une famille".

Une décision qui intervient alors qu'une campagne anti-LGBT+ s'intensifie dans le pays, menée par le puissant Hezbollah pro-iranien. En juillet, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait affirmé que, selon la loi islamique, tout homosexuel "devrait être tué" et appelé à boycotter tous les produits arc-en-ciel. Et ce n'est pas la première décision de ce genre au Liban. L'an dernier, le film d'animation "Buzz l'Eclair", où apparaît un couple de lesbiennes, y avait été aussi interdit.

Le Koweit accuse Barbie de porter "atteinte à l'ordre public"

Le lendemain, le 10 août, c'est au tour du Koweït d'annoncer l'interdiction du film pour "atteinte à la morale publique". "La diffusion des films 'Barbie' et 'Talk To Me' a été interdite", a annoncé Lafi Subaïei, président du comité de la censure cinématographique, cité par l'agence de presse officielle Kuna. Cette organisme lié au ministère des Médias tient à "interdire tout ce qui porte atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions, par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société", a-t-il ajouté.

Avant de prendre leur décision, les autorités avaient demandé la "suppression de certaines scènes obscènes encourageant des comportements inacceptables", a-t-il assuré, sans donner de précisions sur les passages en question. La censure koweïtienne s'appliquera à "tout film qui contrevient aux valeurs et traditions de notre société", a indiqué le responsable. Le principal distributeur du Koweït avait annoncé aussi l'interdiction par les autorités de "Talk to me". Le film d'horreur australien met en vedette Zoé Terakes, acteur transgenre s'identifiant comme non binaire, mais ne contient aucune référence explicite au mouvement LGBT+.

Ailleurs dans le Golfe, "Barbie" et "Talk to me" sont actuellement à l'affiche en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Ces deux pays avaient pourtant eux aussi interdit des films contenant des références aux LGBT+. En juin, le film d'animation Spider-Man y avait été interdit, à cause d'une scène où figurait selon eux un drapeau transgenre. "Barbie" n'est toujours pas diffusé au Qatar, qui n'a toutefois pas fait d'annonce officielle à ce sujet.

Vietnam interdit Barbie à cause d'une carte litigieuse

La polémique Barbie a aussi touché certains pays d'Asie. Début juillet, le Vietnam a interdit le film en raison de scènes où apparaît une carte, où semble apparaître "la ligne en neuf pointillés", que la Chine utilise pour justifier ses revendications territoriales litigieuses en mer de Chine méridionales. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, où d'autres pays d'Asie du Sud-Est, dont les Philippines, la Malaisie et le Vietnam, ont des revendications concurrentes.

"Nous n'accordons pas de licence au film américain 'Barbie' pour qu'il sorte au Vietnam parce qu'il contient l'image offensante de la ligne des neuf traits", a rapporté le journal vietnamien, Tuoi Tre , citant Vi Kien Thanh, chef du Département du cinéma, un organisme gouvernemental chargé de l'octroi des licences et de la censure des films étrangers.

Barbie autorisée aux Philippines mais sous conditions

Les autorités de censure philippines ont déclaré mi juillet, avant la sortie du film, être d'accord pour projeter le blockbuster américain mais à condition que le distributeur hollywoodien floute cette fameuse carte où semble apparaître "la ligne en neuf pointillés". Après avoir visionné le film "méticuleusement", les censeurs philippins ont renoncé à interdire le film. Ils ont déclaré que la "carte caricaturale" ne représentait pas "la ligne en neuf pointillés" mais l'itinéraire du voyage imaginaire de Barbie dans le "monde réel", a expliqué la commission de censure dans un communiqué.

"Soyez assurés que le conseil a épuisé toutes les ressources possibles pour parvenir à cette décision, car nous n'avons pas hésité, par le passé, à sanctionner des cinéastes, des producteurs et des distributeurs pour avoir montré 'la ligne en neuf pointillés' fictive dans leurs documents", a souligné la commission.

Contacté par l'AFP, Warner Bros n'a pas répondu dans l'immédiat. Mais un porte-parole du studio, cité par Variety , a déclaré que la carte était un "dessin au crayon de couleur semblable à celui d'un enfant" et qu'elle "n'avait pas pour but de faire une quelconque déclaration".