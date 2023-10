Algues vertes : un mois avant la fin de l'ultimatum lancé par la justice, l'État se heurte à un blocage

L’État doit agir plus contre la prolifération des algues vertes sur les côtes bretonnes ! C'était l'injonction, le 18 juillet dernier, du tribunal administratif de Rennes qui, dans une décision inédite, enjoignait la préfecture de Bretagne à renforcer sa lutte contre ces algues toxiques dans un délai de quatre mois. À un plus d'un mois de la date butoir imposée par la justice, la préfecture régionale a présenté plusieurs pistes ce mardi à Rennes, que France Inter vous révèle ce matin.

Les algues vertes sont un grave problème de santé publique, puisqu'elles deviennent dangereuses quand elles se décomposent : elles émettent alors un gaz potentiellement mortel. À leur origine, il y a la fertilisation azotée, à la fois due aux engrais utilisés par les agriculteurs et aux effluents d'élevage.

Publicité

Obliger les agriculteurs à déclarer la quantité de fertilisant utilisée

Le préfet de région a donc réuni ce mardi tous les acteurs du dossier : l'association plaignante Eaux et Rivières de Bretagne, représentée par son directeur, et les agriculteurs représentés en force (par plusieurs élus de chambre d'agriculture et trois du syndicat majoritaire, la FNSEA). Elle leur a fait plusieurs propositions d'arrêtés.

La principale, c'est de contraindre les agriculteurs à déclarer la quantité de fertilisant azoté qui entre dans l'exploitation, et qui en ressort : c'est-à-dire l'excédent non capté par les plantes, et donc susceptible d'aller vers les cours d'eau. Il ne doit pas dépasser 20 kilos par hectare.

Une exigence qui a immédiatement fait bondir les représentants des agriculteurs, dont Jean-Alain Divanak, porte-parole de la FNSEA dans la Finistère. "Quand on apporte de l'engrais à une culture, on le fait pour avoir un résultat rentable", explique-t-il. "Les meilleures prévisions peuvent être contrecarrées jusqu'au jour de la récolte. On travaille avec du vivant !"

"Pour une proposition, il y a huit prises de parole du lobby"

"Nous allons continuer à nous situer dans la consultation pour influer sur ces mesures, pour qu'elles soient le plus acceptables pour les agriculteurs", ajoute le syndicaliste. Les plaignants, eux, y voient le retour d'un bras de fer interminable, mais surtout inéquitable face à la puissance et l'influence massive du secteur agricole breton*. "Pour une proposition du préfet, il y a huit prises de parole du lobby, et simplement quelques voix qui essaient d'opposer une autre vision de l'agriculture !"*, regrette Arnaud Clugery, porte-parole de l'association Eaux et Rivières de Bretagne.

"La ferme agricole et l'industrie majoritaire essaient de renvoyer la balle à d'autres", s'indigne-t-il. "On a encore entendu parler des stations d'épuration, sauf que la question n'est plus là aujourd'hui. Il y a un vrai déséquilibre de la fertilisation en Bretagne, mais ça reste toujours contesté."

En attendant, les algues vertes prolifèrent toujours sur les côtes bretonnes et certaines plages restent fermées : huit zones sont concernées, dont la baie de Saint-Brieuc ou celle de Douarnenez.