Alignement des planètes : quand et comment voir ce phénomène céleste exceptionnel qui dure jusqu'à lundi

Dans la culture populaire, c'est un phénomène qui peut être annonciateur de catastrophes, comme la libération des Titans et du règne d'Hadès. Heureusement, l'alignement de planètes qu'on observe ce mois de juin est simplement un régal pour les yeux des amateurs d'astronomie et un fait historique pour les scientifiques.

Cinq planètes sont visibles dans le ciel à l'œil nu parmi les sept qui composent le système solaire : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Deux autres, Neptune et Uranus, seront visibles pour ceux qui sont équipés de télescopes. Un évènement exceptionnel car rare : le prochain n'aura pas lieu avant 2124.

De quoi s'agit-il exactement ?

Quand on parle d'alignement, il ne faut pas imaginer voir les planètes dans le même axe, l'une derrière l'autre, comme lors d'une éclipse. C'est plutôt un lever de planètes : elle apparaissent l'une après l'autre comme dans une parade et se retrouvent toutes les cinq réunies dans le ciel, en compagnie de notre satellite, la Lune.

C'est un évènement rare à plusieurs titres : il ne dure que quelques jours, il n'arrive pas souvent et encore moins avec des planètes dans cet ordre précis : de la plus éloignée du Soleil à la plus proche.

Quand ?

Cet alignement planétaire depuis le sol terrien a commencé le 20 juin et devrait se terminer le 27 juin. Il faut se lever tôt (ou se coucher tard) pour l'admirer : entre 1 heure du matin et le lever du Soleil, et les planètes aparaitront une à une. "On va avoir d'abord Saturne qui se lève vers une heure du matin à peu près, suivie de Jupiter, et ensuite Mars, le croissant de la lune vient s'intercaler entre le lever de Mars et celui de Vénus, puis Mercure", précise à nos confrères de France Info Emmanuel Marcq, enseignant-chercheur en planétologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin.

Où regarder ?

Elle sont réunies face à soi dans un angle qui fait environ 90°, ce qui pour le coup facilite la recherche. À l'aide d'une boussole ou d'une application sur vos tablettes et smartphones, repérez le sud-est et armez-vous de patience.

Certaines planètes, comme Vénus et Jupiter, sont très faciles à repérer car plus brillantes. Rappelons que si la lumière d'une planète clignote, c'est un avion ou un ovni. Et bien entendu, le spectacle ne sera visible que si la météo le permet.