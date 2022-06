Alizé, militante écologiste : "il nous reste peu de temps, il faut arrêter de penser et agir"

Vendredi soir dernier, la militante écologiste de 23 ans s'est attachée aux filets du court central de Roland Garros par le cou lors de la demi-finale entre Marin Cilic et Casper Ruud. Une image qui a fait le tour du monde. Sur son tee shirt un message était écrit en anglais "Il nous reste 1028 jours". La scène a duré une dizaine de minutes avant que les services de sécurité ne procèdent à son évacuation et l'emmènent en garde à vue au motif d'avoir perturbé une compétition sportive. La militante fait partie de "Dernière rénovation", une campagne de résistance civile, qui ne se réclame d'aucun parti politique et qui se bat contre le dérèglement climatique à travers des actions coup de poing. Retrouvez l'ensemble de son intervention dans "La Terre au carré".

Pourquoi cette opération coup de poing ?

Alizé : "Aujourd'hui, en tant que citoyenne, on est dans une urgence climatique et je me suis juste levée parce que c'était mon devoir de protéger ma famille et mes proches. Il faut arrêter de penser. C'est ce que j'ai fais, j'ai juste agi. Aujourd'hui, on pense beaucoup trop, il faut réaliser où est-ce qu'on est aujourd'hui et agir.

J'ai acheté ma place, comme toute personne à Roland-Garros. Après, je suis allé assisté au match de Nadal et puis je suis resté dans le stade pour la deuxième demi-finale. Je me suis fondu dans la masse et j'ai attendu le bon moment pour agir. C'était un risque énorme à prendre. Je me suis dit qu'il valait mieux prendre le risque de réussir plutôt que de ne pas faire. C'est mon message : prendre le risque d'agir plutôt que de rester spectateur.

J'ai décidé d'agir pour le climat et surtout pour nous humains, pour nous sauver, parce que la planète restera, mais nous on va mourir si on n'agit pas. Il s'agit de faire prendre conscience de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, car tout le monde est concerné".

"We have 1028 days left"

Alizé : "Aujourd'hui, il faut agir et il nous reste une très petite fenêtre d'action qui se passe dans ces 1028 jours qui nous restent. Pour rester sous ces 1,5 °C, c'est déjà fini, ce n'est déjà plus possible, mais pour rester sous la barre des 2° C, il est encore possible de faire quelque chose dans les 2 à 3 ans (1028 jours). Je me suis rendue compte qu'il me restait peu de temps pour agir et qu'il fallait que je donne toute mon énergie, tout mon cœur et toute mon âme à le faire.

Être resté 40 heures en garde à vue, j'estime que c'est le minimum à payer pour ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, je suis prête, en tant que citoyenne française, à réduire ma liberté, pour montrer au gouvernement, aux autres citoyens que ce n'est rien comparé aux choses horribles qui va nous arriver".

