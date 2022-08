Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal : les images saisissantes de la sécheresse partout en Europe

Des terres craquelées, des rivières qui deviennent un simple filet d’eau, des dunes de sables qui apparaissent ou des étendues d’herbes sèches : ces images de la sécheresse ne sont pas visibles qu’en France. Toute l’Europe est frappée, même les pays les plus au Nord, comme en Allemagne et au Pays-Bas. D’après un scientifique de l'Observatoire européen de la sécheresse, interrogé par Sky News , la sécheresse en Europe pourrait être la pire depuis 500 ans, battant celle de 2018. Les images parlent d'elles-mêmes.

"Pénurie d’eau" au Pays-Bas

Le Nord de l’Europe n’est donc pas épargné. Les Pays-Bas sont déclarés en "pénurie d’eau" par le gouvernement depuis le 2 août. À certains endroits depuis plusieurs jours, les coques des péniches se découvrent et se retrouvent à même la terre ferme. La rivière Waal, qui fait partie du delta du Rhin, a vu son niveau chuter, toujours en raison de la sécheresse. L'irrigation est interdite dans certaines régions du pays.

Un navire qui s'est asséché dans la rivière Waal aux Pays-Bas. © AFP - REMKO DE WAAL

Des péniches sont bloquées dans le lit sec d'un canal de la rivière Waal. © AFP - FAROUK BATICHE

En Allemagne, le niveau du Rhin alerte

Le niveau du Rhin inquiète fortement en Allemagne. La semaine dernière, sur l’un de ses points de mesure référence, à Kaud, il est tombé sous le niveau de 40 centimètres, considéré comme le minimum nécessaire pour une grande partie du transport fluvial. Le niveau du Rhin, à Cologne, était lui de 76 centimètres.

Des dizaines de carpes sont sauvés d'un étang à sec, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. © AFP - Christoph Reichwein

Les berges sont desséchées, tandis que les navires de fret doivent naviguer avec précaution sur la voie rétrécie. © Maxppp - Imageplotter / Avalon

Des chevaux se déplacent sur le lit sec d'un canal de la rivière Waal, aux Pays-Bas. © AFP - Farouk Batiche

Un compte Twitter fait remarquer que la sécheresse a rendu visible les "Pierres de la faim" le long de rivières tchèques et allemande. Les plus vieilles inscriptions datent du 14ème siècle. "Ces pierres ont été utilisées pour marquer des niveaux de rivière désespérément bas qui prédisaient des famines. Celui-ci, dans l'Elbe, date de 1616 et dit : 'Si tu me vois, pleure'", écrit le compte Twitter.

La pire sécheresse depuis 70 ans en Italie

La sécheresse devient de plus en plus sévère dans les régions du nord de l'Italie, où les rivières sont au plus bas après un hiver sans pluie ni neige.

Une vue sur la rivière Magra, qui est à son plus bas niveau, en Ligurie. © AFP - GIAN MARCO BENEDETTO

Le nord du pays est aux prises avec sa pire sécheresse en 70 ans, le gouvernement ayant récemment déclaré l'état d'urgence dans cinq régions en raison d'un manque de pluie et des températures étouffantes. Et puis très peu de neige est tombée cet hiver, 70% de moins par rapport à la moyenne.

Le lit presque vide de la rivière Taro, un affluent du Pô, près de Fornovo, en Émilie-Romagne, le 7 août. © AFP - Stefano Nicoli

Le fleuve Pô, la principale artère de l’Italie longue de 650 kilomètres, a atteint un niveau historiquement bas pendant l’été. Seulement de nombreux agriculteurs, éleveurs, producteurs en dépendent. Les rizicultures sont par exemple à l’arrêt depuis plus de deux mois car il n’est plus possible de puiser de l’eau. Résultat, la production de riz à risotto dans la vallée du Pô en Italie est gravement menacée, écrit Euronews . Les rendements des cultures sont réduits de 30 % en Italie à cause de la sécheresse, alors que le fleuve irrigue près d'un tiers de la production agricole italienne.

Le fleuve Pô, près de Castelnovo Bariano, en Italie, le 15 juillet 2022 © AFP - Manuel Romano

Le plus grand lac d'Italie, le lac Garda, dévoile lui des pans de roche autour de la péninsule de Sirmione. Le niveau de l’eau a diminué de 50 centimètres à certains endroits. Le lac perd jusqu’à deux centimètres par jour. La température de l’eau est proche de la moyenne de la mer des Caraïbes, soit 26 degrés, précise de son côté l’agence de presse AP .

Une vue aérienne prise le 16 août 2022 montre la péninsule de Sirmione sur le lac de Garde, dans le nord de l'Italie. © AFP - MIGUEL MEDINA

Mois le plus chaud depuis 60 ans en Espagne

Le trimestre (mai, juin et juillet) qui vient de s’écouler en Espagne est historique du point de vue de la sécheresse. Le réservoir de Búbal, situé dans la vallée de Tena (Huesca), est à 8 % de sa capacité : il n'a que 5 hectomètres cubes d'eau stockée. Le faible niveau d'eau permet de voir les ruines inondées depuis des décennies. À l’époque, des dizaines de villes ont dû être abandonnées pour faire place à de nouvelles réserves d'eau dans tout le pays. Elle engendre aussi une baisse de la production d’énergie.

Le réservoir de Búbal, de la province de Huesca, dans les Pyrénées en Espagne. © Maxppp - Javier Blasco

Le réservoir de Búbal, de la province de Huesca, dans les Pyrénées. © Maxppp - Javier Blasco

En temps normal, le site du camp romain d'Aquis Querquennis est immergé par les eaux. A cause de la sécheresse, il est bien visible. Ce camp a été construit vers 69-79 après JC, à Ourense, dans le Nord-Ouest de l’Espagne, et inondé en 1192. Le réservoir As Conchas est à 49,5% de sa capacité maximale, selon les données de la Confédération hydrographique Miño-Sil (CHMS), relayé par un média espagnol .

Une vue du camp romain Aquis Querquennis, situé sur les rives de la rivière Limia dans le réservoir d'As Conchas, 10 août 2022. © Maxppp - Brais Lorenzo

Le pays a connu son mois de juillet le plus chaud depuis 1961 : "Juillet 2022 a été extrêmement chaud en Espagne, le plus chaud depuis au moins 1961, avec une température moyenne de 25,6 degrés, soit 2,7 ºC de plus que la moyenne normale", a déclaré l'agence météorologique espagnole AEMET .

Une paysage similaire est visible avec le village de Vilarinho da Furna à Campo de Gerês, au Portugal. Tous les habitants ont dû quitter leur maison à cause de la construction d’un barrage dans les années 70. Photographié le 8 août, ces ruines ne sont plus submergées mais à l’air libre, toujours à cause de la sécheresse.

L’état de sécheresse déclaré au Royaume-Uni

Le décor a changé dans la capitale Britannique. L’herbe verte a jauni, laissant penser à un champ de blé moissonné, comme au Greenwich Park, dans la banlieue sud-est de Londres.

Le parc de Greenwich, le 4 août 2022, à Londre © Getty - Richard Baker

Le pays a connu son début d'année le plus sec depuis près d'un demi-siècle. La différence entre les deux photos, prises en août 2022 et en mars 2021, est frappante.

Le parc de Greenwich, à Londres, en mars 2021. © AFP - JUSTIN TALLIS

Au Royaume-Uni, la Tamise est à sec sur des kilomètres au niveau de sa source . Une autre rivière, l’Avon, au niveau de Bristol, est en alerte rouge à cause de son début très faible.

La rivière Avon, au niveau de Bristol, le 12 août 2022. © AFP - Rasid Necati Aslim

Des réservoirs d’eau vides en Slovaquie

En Roumanie, le débit du Danube a diminué de 40%. La sécheresse ralentit le transport des marchandises sur le deuxième fleuve le plus long d'Europe, le niveau de l'eau étant à certains endroits inférieur de deux mètres à la normale. Plusieurs navires ont fait naufrage pour cette raison. Mais pour l’instant, le transport maritime n’est pas suspendu.

Le lit asséché d'une branche du Danube, Borcea, photographié près du village de Roseti, dans le sud de la Roumanie. © AFP - Daniel MIHAILESCU

À Budapest, la capitale hongroise, le Danube a maigri. Il a baissé de 1,5 mètre au cours des trois dernières semaines. Autre inquiétude : la hausse des températures de l'eau dans le fleuve. Il a dépassé les 25 degrés pendant une semaine.

Le Danube devant le bâtiment du Parlement à Budapest en Hongrie. © Getty - Aniko Kovacs

Une photo prise le 14 août 2022 montre le lit asséché du lac Vekeri près de Debrecen, dans l'est de la Hongrie. © AFP - FERENC ISZA

Au populaire lac Velence, près de Budapest, l’eau a laissé place à des plaques de boue séchée. Le réservoir d'eau douce de Ruzin, en Slovaquie, a lui disparu. Il n’y a plus d’eau à cause de graves sécheresses, selon la Société slovaque de gestion de l'eau.