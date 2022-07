Alpes, Antarctique, Everest : ces glaciers menacés par le réchauffement climatique

Au moins six morts et une dizaine de disparus : c'est le bilan de l'effondrement du glacier de la Marmolada, dans les Alpes du nord de l’Italie. Un énorme bloc s'est détaché du glacier ce dimanche, au lendemain d'un record de température. Il a fait 10 degrés à ce sommet de 3 343 mètres. Les images ont fait le tour de réseaux sociaux. Un effondrement qui met à nouveau en lumière l'un des effets du réchauffement climatique.

Selon le rapport du Giec paru le 1er mars , la fonte des glaces et neiges est l’une des dix menaces majeures causées par déréglement climatique, perturbant les écosystèmes et menaçant certaines infrastructures. Et la France n'échappe pas à ce phénomène qui s'accentue au fil des ans.

En Savoie, plus de ski au glacier de la Grande Motte de Tignes pour cet été. Celui-ci a fermé ce vendredi 1er juillet avec un mois d'avance, car "la fonte s'accentue". Son état s'est dégradé plus rapidement que les années précédentes . "On a eu un enneigement cet hiver qui était assez limité et des conditions relativement clémentes avec du beau temps", a expliqué Frédéric Bonnevie, le directeur de la régie des pistes de Tignes, à France Bleu Pays de Savoie . "La fonte s'accentue, on l'a vu durant tout cet hiver, on a eu deux fois moins de neige que d'habitude", ajoute-t-il.

Dans le massif des Alpes, qui s'étend sur 10 pays d'Europe centrale dont la France, l'enneigement se raréfie. C'est ce que confirme une étude publiée dans la revue Cryosphère . Les Alpes ont perdu environ un mois d'enneigement depuis les années 70 en basse et moyenne montagne.

En Antarctique, le glacier Thwaites se fissure

Les glaciologues ont prévenu : le glacier Thwaites, dans l'Antarctique ouest, pourrait craquer dans les 5 ans à venir. Il fait 600 kilomètres de long, 20 kilomètres de large et 3 kilomètres de profondeur. Une masse de glace aussi grande que l'État de Floride, aux États-Unis. Sa fonte et son effondrement, même partiels, auraient des conséquences dévastatrices. Or il se fissure de plus en plus vite et pourrait augmenter le niveau de la mer de plusieurs dizaines de centimètres.

"Ce glacier, c'est vraiment le gros danger", expliquait la glaciologue Catherine Ritz à France Inter, dans la Terre au carré. "Les Américains l'appellent le glacier de l'apocalypse, mais j'ai plutôt tendance à dire que c'est le talon d'Achille de l'Antarctique de l'ouest", ajoute-t-elle.

L'Himalaya, troisième réserve de glace du monde, s'effondre

Si dans les Alpes, l'effondrement d'un glacier reste un phénomène rare, le phénomène est plus fréquent en revanche dans la région de l'Himalaya. Avec le réchauffement climatique et notamment la hausse des températures l'été, le risque d'un bloc de glace qui s'effondre est de plus en plus important. Le 7 février 2021, dans la province indienne d'Uttarakhand, l'effondrement d'un glacier a provoqué la crue soudaine d'une rivière et de grosses inondations. Plusieurs jours après le drame, on comptait 18 morts et des centaines de disparus.

En 2019, une nouvelle étude internationale réalisée par l'ICIMOD , centre de recherche basé au Katmandou, considérait que les deux-tiers des glaciers de l'Himalaya pourraient fondre d'ici la fin du siècle à cause du réchauffement climatique. Un constat qui alarme les scientifiques, 3 500 kilomètres de montages, la chaîne de montagnes est la troisième réserve de glace mondiale. "La situation est préoccupante", résumait alors Patrick Wagnon, chercheur à l'IGE, à France Inter .

Le camp de base de l'Everest contraint de redescendre

Autre symbole du réchauffement climatique, toujours dans l'Himalaya, et sur l'un des monts les plus connus au monde : l'Everest. Son camp de base, d'où partent les ascensions d'escalade au printemps, va baisser de 400 mètres. Car celui-ci se trouve au Népal, au pied de glacier Khumbu, particulièrement menacé par la fonte des glaces. Le glacier s'affine de jour en jour, menaçant le camp.

Plus globalement, tous les glaciers subissent le réchauffement climatique. De l'Alaska à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Islande, ils fondent de plus en plus vite. C'est ce que montre notamment une carte publiée en avril 2021 par une équipe de chercheurs du monde entier, qui a analysé 500 000 images satellites prises depuis 20 ans . Le constat est édifiant : les glaciers perdent près de 270 milliards de tonnes de glace en moyenne par an. Et le phénomène s'accélère depuis 2015.