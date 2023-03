Amnesty pointe le "manque d'actions" de l'Occident pour condamner les violations des droits loin de l'Europe

Alors que la Russie poursuit son offensive en Ukraine depuis plus d'un an, Amnesty International dénonce dans son rapport annuel un "deux poids deux mesures" dans les condamnations des violations de droits humains. "La réaction ferme de l’Occident à l’agression menée par la Russie contre l’Ukraine contraste fortement avec le manque déplorable d’actions dignes de ce nom face aux graves violations commises par certains de ses alliés, comme l’Arabie Saoudite, l’Egypte et Israël", détaille l'ONG. Elle pointe "l'incapacité" de la communauté internationale à s'unir autour d'une application systématique de la protection des droits fondamentaux.

Silence sur les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite, en Égypte et en Cisjordanie

Amnesty International pointe notamment "le silence assourdissant sur le bilan de l'Arabie Saoudite en matière de droits fondamentaux", ce qui permet à ce pays, tout comme à l'Egypte, "d’échapper aux critiques sur leur bilan en matière de droits humains". Selon l'ONG, l'Arabie Saoudite a renvoyé de force "des dizaines de milliers de migrants éthiopiens, après les avoir détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines uniquement parce qu'ils n'avaient pas de titre de séjour valide". Parmi ceux-ci, de nombreuses femmes et enfants, qui fuyaient le conflit dans leur pays. Amnesty dénonce également "des actes de torture" et "d'autres formes de mauvais traitements". La monarchie islamique, où la peine de mort est encore pratiquée, a organisé le 12 mars 2022 dernier la plus grande exécution collective depuis des décennies : 81 hommes ont été mis à mort en même temps.

La torture, les mauvais traitements et le non-accès aux soins ont été recensés dans une grande partie du Moyen-Orient : en Egypte, en Irak, en Iran, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, au Liban, en Libye, en Palestine, en Syrie et au Yémen, note Amnesty. En Egypte, les autorités ont "réprimé sévèrement les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique". Avant la 27e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) en novembre dernier dans le pays, "895 personnes détenues pour des raisons politiques ont été libérées, mais presque le triple ont été arrêtées, dont plusieurs centaines en lien avec les appels à manifester" pendant le sommet.

Quant aux Palestiniens de Cisjordanie, "l'année 2022 a été la plus meurtrière de la décennie" pour eux. Au moins 151 personnes, dont plusieurs dizaines d'enfants, "ont été tuées par les forces israéliennes", selon l'ONG, et des "projets d'extension drastique de colonies illégales" ont été menées par Israël. Amnesty dénonce le comportement de "nombre de gouvernements occidentaux" qui "au lieu d'exiger la fin" de ce "système d'apartheid", "ont préféré s'en prendre à celles et ceux qui le dénonçaient".

Inaction dans les conflits mortels d'Ethiopie, du Myanmar et du Yémen

Le rapport d'Amnesty International dénonce aussi "l’incapacité des institutions mondiales et régionales - paralysées par la priorité donnée par leurs membres à leurs propres intérêts - à répondre de manière satisfaisante à des conflits qui font des milliers de morts, par exemple en Éthiopie, au Myanmar et au Yémen."

La guerre en Éthiopie aurait fait "plusieurs centaines de milliers de morts dont beaucoup auraient été tués à l'abri des regards" dans le cadre de ce que l'ONG appelle "une campagne de nettoyage ethnique" contre "les Tigréens au Tigré occidental". Elle dénonce des opérations ciblées des forces gouvernementales contre les civils, des viols et autres violences sexuelles et l'arrestation d'au moins 29 journalistes et professionnels des médias.

Au Myanmar (Birmanie), l'armée s'est rendue responsable de "crimes de guerre" : des attaques renforcées "aveugles comme ciblées et terrestres comme aériennes" contre des civils, faisant des centaines de morts et au moins 150.000 déplacés. Des types d'armement "interdits par le droit international", comme les mines antipersonnels auraient été utilisés. Dans ce conflit, Amnesty International dénonce enfin la responsabilité d'entreprises privées, dont plusieurs ont quitté le territoire après un premier rapport de l'ONG. Elles auraient fourni du carburant pour des avions de l'armée de l'air, utilisés pour des frappes aériennes contre les populations.

Concernant l'inaction de l'Occident, "le Conseil des droits de l'homme, bien qu'ayant condamné sans équivoque et à juste titre les violations commises en Ukraine, ne s'est pas véritablement préoccupé du conflit au Yémen, laissant un vide immense quant à l'obligation de rendre des comptes". En juin, une plainte a été déposée par des ONG devant le tribunal judiciaire de Paris "contre trois entreprises françaises d'armement - Dassault Aviation, Thales Group et MBDA France pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Yémen". Amnesty International regrette que "le gouvernement et le Parlement [français ne soient] toujours pas parvenus à s'entendre sur la création d'un mécanisme de contrôle parlementaire des transferts d'armes". Plusieurs pays occidentaux sont soupçonnés par ces ONG d'avoir livré des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unies, ensuite utilisées contre les populations yéménites.

Un "deux poids deux mesures" dangereux pour les droits humains

"La pratique honteuse de deux poids, deux mesures ouvre la voie à de nouvelles atteintes aux droits humains", indique par ailleurs Amnesty International. En effet, cette politique différenciée entre "l'appui international à l'Ukraine" et le "silence" concernant les violations des droits de l'homme dans les autres conflits, de même que les politiques inégales d'accueil de migrants, "ne profitent pas qu'aux puissances occidentales". Elles laissent, selon Amnesty International, des États coupables de "crimes contre l'humanité" impunis. La Chine, notamment "continue d'échapper à toute condamnation internationale de la part de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU", malgré les exactions contre les Ouïghours.

"L'année 2022 a peut-être marqué un tournant dans l'histoire de l'ordre mondial", conclut Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International. Elle exhorte "les responsables à la tête de la coalition qui soutient l'Ukraine" à "redoubler d'efforts et nouer de nouveaux partenariats pour réaffirmer leur engagement en faveur d'un système international au service de la majorité de la population mondiale". Sans cela, "les dirigeants du globe commettraient une trahison qui pourrait mener le monde au bord de l'abîme".