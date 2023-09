"Anatomie d'une chute" de Justine Triet : le chef-d'œuvre de cette rentrée selon Le Masque

Le film a valu à Justine Triet et à son coscénariste Arthur Harari la Palme d'or au dernier Festival de Cannes. La réalisatrice de "Victoria" et de "Sybille" revisite le film de procès. Avec, sur le banc des soupçonnés, l'écrivaine féministe Sandra (Sandra Hüller), son compagnon Samuel (Samuel Theis), un professeur qui voudrait être écrivain avec lequel elle s'était violemment disputée la veille, retrouvé mort dans la neige tombé au pied du chalet par leur garçon malvoyant de 11 ans, alors qu'il revenait d'une promenade dans la montagne avec son chien-guide. Accident, suicide, meurtre ? C'est ce que doit établir la justice, incarnée par l'avocat général Antoine Reinartz, l'avocat de la défense étant joué par Swann Arlaud et le spectateur ayant l'étrange sentiment d'être un juré à part entière. L'anatomie d'une chute est d'abord celle d'un couple. Un film de 2h30 foudroyant.

Le film a totalement captivé, ébloui et bouleversé Ariane Allard

La journaliste ciné pour le magazine Causette est même allé le voir deux fois tellement elle l'a trouvé incroyable, sinon vertigineux. Elle confie avoir rarement vu un film dont le récit et le dispositif prêtaient autant d'attention à un enfant : "C'est un film riche et complexe dans lequel j'ai vraiment réussi à trouver autre chose en le revoyant la deuxième fois. La première fois, j'étais très saisie par l'écriture qui est assez différente de ses films précédents. C'est une écriture plus resserrée, qui joue certes sur les ressorts du film de procès, mais aussi de l'enquête policière. J'ai également été fascinée par le personnage de Sandra, l'héroïne qui est une femme complètement atypique qu'on voit très rarement dans les films aujourd'hui. C'est une femme de tête, libre, ambitieuse qui ne s'excuse de rien et surtout pas d'être elle-même. On comprend petit à petit que c'est précisément pour ces raisons-là qu'elle va être suspectée de la mort de son mari. L'actrice est extraordinaire d'opacité tout en étant très souriante, ce qui est un paradoxe génial. Quant à la seconde fois, là, j'ai vraiment été captivée par la place centrale qui est jouée par l'enfant, Daniel, qui plus est malvoyant, cela m'a éblouie et bouleversée".

Dans l'ensemble, Michel Ciment trouve que "c'est un film tout à fait réussi"

Le critique pour la revue Positif est stupéfait par le magnifique chemin parcouru par Justine Triet, dont il n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait maîtriser à ce point un tel récit. S'il pointe du doigt une petite imperfection, il salut une très grande réussite : "C'est incontestablement un des meilleurs films de Cannes 2023. J'ai trouvé très fort le mélange entre l'enquête d'abord et le procès ensuite ; deux éléments qu'elle maîtrise totalement. S'il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est que ça reste une licence peu éthique. Quand bien même la scène de ménage figure parmi les plus grandes scènes de ménage du cinéma (comme Bergman avait pu en faire), on voit alors qu'il n'y a aucun témoin. C'est-à-dire que c'est inséré dans le film alors que, peut-être, l'audace esthétique aurait été d'avoir seulement la bande son comme élément du procès… Les jurés ne sont pas montrés dans leur personnalité et, nous, le spectateur, les remplaçons".

Émerveillé, Jean-Marc Lalanne a adoré sans aucune réserve

Chez Les Inrocks aussi, on est allé voir le film deux fois, et durant les deux fois, Jean-Marc Lalanne a eu l'impression qu'il y avait quelque chose de non-perfectible dans le film : "C'est vraiment une merveille d'écriture scénaristique. Le film est constamment réinventé par la mise en scène qui réinjecte de la surprise et de l'énergie dans un scénario extrêmement précis et cadenassé. C'est une succession de coups de cinéma incroyables avec en plus une caméra extrêmement mobile. C'est vraiment un chef-d'œuvre".

Pour Nicolas Schaller, Justine Triet franchit une ampleur de cinéma hallucinante

Chez L'Obs aussi, Nicolas applaudit un très grand film qui marie la liberté du cinéma d'auteur français que représente selon lui Justine Triet jusqu'ici, avec une forme d'assurance qui relève d'un classique hollywoodien tel Otto Preminger : "Il y a une liberté qui fait que le film est passionnant et vivant tout le temps. Il nous renvoie notre propre regard, en particulier, celui qu'on renvoie à ses enfants en tant que parent. De plus, elle compose avec tous ses thèmes de prédilection, la théâtralité de la justice, l'intimité livrée en place publique, l'autofiction, le réel. Elle a franchi un cap et prend une ampleur de cinéma assez hallucinante."

