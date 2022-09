Anciens correspondants à Londres, ils se souviennent d'Elizabeth II

Les attentats de Londres, le Brexit, les remous de la famille royale, les dissensions avec son petit-fils Harry : les vingt dernières années de règne ont été mouvementées pour la reine Elizabeth II. La monarque est décédée jeudi à l'âge de 96 ans . Trois anciens correspondants de Radio France à Londres qui l'ont suivi se souviennent.

"La résilience est sa marque de fabrique"

Jean-Marc Four a été correspondant de Radio France à Londres de 2002 à 2006, au moment des attentats qui ont touché la capitale.

Jean-Marc Four, correspondant de Radio France à Londres de 2002 à 2006. © Radio France - Christophe Abramovitz

Le 7 juillet 2005, quatre kamikazes font exploser leurs charges dans trois stations de métro et un bus à Londres. 52 personnes meurent. C'est la première fois que la capitale britannique est frappée le terrorisme islamique. "Dans les heures qui suivent, logiquement, les habitants ont peur, ils ne veulent plus trop sortir, raconte Jean-Marc Four. Très vite, la reine va descendre dans les rues."

De façon très "churchillienne", Elisabeth II se rend dans un hôpital. "Elle n'hésite pas, elle rencontre des blessés, marche dans les rues qui ont été touchées, en prenant son temps." Une référence, peut-être, à la reine-mère, qui, en 1940, a posé devant les ruines d'un quartier de Londres bombardé pour montrer aux Allemands que les Britanniques n'avaient pas peur. Soixante-cinq ans plus tard, "les terroristes peuvent bien nous envoyer des bombes, ils ne gagneront pas, c'est nous qui gagnerons. Ces attentats ne changeront pas notre mode de vie", lance Elisabeth II ce jour-là, dans les rues meurtries de Londres. Avec cet épisode, la reine montre qu'elle sait sortir de sa réserve quand il le faut.

"Pour les Londoniens avec qui j'avais discuté, cette image est plus forte que celle d'un dirigeant politique qui se rendrait sur place. Parce que pour un dirigeant, c'est un passage obligé et presque une forme d'électoralisme. La reine, elle, n'est pas élue. Elle incarne l'âme de la nation dans ces circonstances. Les gens y ont été très sensibles. »

"Un peuple uni autour d’un symbole"

Franck Mathevon a été correspondant de Radio France à Londres de 2012 à 2016, il a suivi son jubilé de diamant, soixante ans de règne

Franck Mathevon, correspondant de Radio France à Londres de 2012 à 2016. © Radio France - Christophe Abramovitz

Le reporter suit la reine lors d'un déplacement très important en Irlande, en mai 2011. Cela fait près d'un siècle qu'aucun monarque britannique ne s'est rendu sur place. Un ressentiment persiste entre les Britanniques, les unionistes irlandais et les catholiques républicains, qui se sont déchirés pendant des années. Une histoire personnelle lourde existe aussi entre la famille royale et les Irlandais. L'oncle du prince Philip, dont il était très proche, Lord Mountbatten, a été tué par les Républicains irlandais en 1979. La reine vient tenter de se réconcilier avec les Irlandais.

Comme dans tous déplacements d'Elisabeth II, tout est écrit à l'avance, raconte Franck Mathevon. "Il s'agit de répondre parfaitement à la chorégraphie imposée et il est vrai que la reine l'a fait merveilleusement." Quelques temps forts ont marqué ce voyage. "Je me souviens très bien du moment auquel j'assiste au Jardin du souvenir qui rend hommage aux morts de la guerre de 1920 entre l'Irlande et les Britanniques. Tout le monde la regarde, elle." En plus, elle est vêtue d'une robe blanche et verte alors que tout le monde porte des tenues couleur anthracite. La reine "dégage un tel charisme, lié à sa fonction, que tous les regards sont rivés sur elle. Même si elle ne sourit pas beaucoup, quand elle le fait, on a l'impression que c'est très communicatif et tout le monde se met à sourire autour d'elle."

Les robes de la reine suscitent depuis longtemps des débats. Fait-elle passer des messages avec le choix des couleurs ? Pendant le voyage en Irlande, pour Franck Mathevon, c’est sûr : "Lorsqu'elle est descendue de l'avion, elle portait une robe verte, couleur de l'Irlande. A chaque fois, avec ces tenues unies, chatoyantes, elle resplendit, et on ne regarde qu'elle. C'est toujours la même chose. » Pour la première fois, un monarque se rend au Jardin du souvenir. Lors de cet hommage, la reine se recueille, de façon très solennelle. Les quelques journalistes qui ont la chance de suivre ce moment entendent alors une musique qui n'avait pas retenti ici depuis près de cent ans : God Save the Queen. "Un moment intense, profond, où la reine joue parfaitement son rôle et qui devient un symbole très fort." Plus tard, lors de ce déplacement, Elisabeth II exprime dans un discours "sa compassion envers le peuple d'Irlande", ce qui scelle la réconciliation.

Franck Mathevon l'avoue, lorsqu'il s'est installé à Londres, la famille royale britannique restait pour lui un sujet "people". "Qui s'intéresse à la reine ?" se demande-t-il. Arrive alors un événement qui va tout changer dans sa perception de la couronne d'Angleterre. En 2012, Elisabeth II célèbre son jubilé de diamant, soixante ans de règne. "On a vu des centaines de milliers de personnes dans les rues de Londres, sous la pluie", se souvient Franck. A la "street party", la fête de rue devant Buckingham Palace, un million de personnes se côtoient, elles viennent de toute l'Angleterre. "C'est dans ces moments que l’on voit que le peuple britannique est uni et se rassemble autour de la reine."

La stratégie du "coup d'après"

Antoine Giniaux, correspondant de Radio France à Londres de 2016 à 2020, pendant le Brexit

Au lendemain du référendum sur la sortie de l’Union européenne, la reine se retrouve malgré elle dans une crise politique. "C'est une des rares fois où on la voit descendre dans l'arène politique. Elle est prise à partie – ou à témoin – par les camps pro-européens et pro-Brexit", témoigne Antoine Giniaux. Trois ans plus tard, la situation se tend encore plus et Boris Johnson demande la dissolution du Parlement, ce qui va l'aider à accélérer la sortie de l'UE. "Pour obtenir la dissolution, Boris Johnson doit avoir l'aval de la reine, qui se retrouve malgré elle entre les deux camps. Elle va signer et, un mois plus tard, la Cour du suprême va juger cette initiative totalement anticonstitutionnelle. D'un coup, la reine descend d'un cran, elle se retrouve au même étage que les parlementaires. Normalement, la reine est la garante des institutions, elle est au-dessus de la mêlée."

Mais la reine ne se laisse pas faire, raconte Antoine Giniaux : "Quelques semaines plus tard, elle signe une loi qui explique que si l’on ne trouve pas d'accord, le Brexit sera repoussé. Cela lui permet de se montrer garante de la continuité des institutions et de n'être associée ni à un camp, ni à l'autre. D'ailleurs on ne sait pas ce qu'elle pense du Brexit. Moi-même, je suis incapable de dire." Une double-détente : dans un premier temps, on pense que "la reine s'est compromise, et puis elle s'en sort finalement bien".

Ce mode de fonctionnement, "gagner le coup d'après", Elizabeth le pratique dans la sphère publique comme dans la sphère privée. "On a connu un épisode semblable lorsque Donald Trump est venu à Londres [en 2019]. Son déplacement a posé un énorme problème diplomatique. Il venait de tenir des propos désobligeants sur les femmes, et on imaginait mal la reine d'Angleterre s'assoir à côté de lui dans un dîner officiel ou le recevoir à Buckingham."

Finalement la visite a été décalée et "on a expliqué au président américain qu'il ne serait pas en mesure de dormir à Buckingham Palace du fait des travaux de rénovation d'une aile du château". La monarchie a trouvé une issue qui permettait à tout le monde de sortir par le haut. "A chaque crise, c'est la même stratégie : quel va être le coup d'après qui va permettre de reprendre la main."

Donald Trump en visite officielle au Royaume-Uni en 2019. © AFP - Chris Jackson

Antoine Giniaux a pu approcher la reine une fois, lors des commémorations lors des 75 ans de la Libération. Il était avec d'autres journalistes quand Elisabeth II est entrée dans la pièce. "Il se passe quelque chose lorsqu'elle apparaît. Sa façon de se tenir, de regarder les gens, de mesurer chaque geste. On dit souvent que quand la reine a décidé d'arrêter de parler à un interlocuteur, elle change son sac à main de côté. On sent, quand on l'aperçoit, que chacun des gestes est millimétré et que quand elle pose son regard sur les uns ou les autres, elle analyse assez rapidement la situation." La reine "mesure l'effet de ses propres apparitions".

Lors de son mandat au Royaume-Uni, Antoine Giniaux a aussi couvert les remous de l'histoire entre la monarchie et Harry et Meghan. "Lorsqu'il y a une dissension [au sein de la famille royale], ce qui compte avant tout, c'est de pérenniser le modèle et se débarrasser de l'élément perturbateur, quel qu'il soit." La reine tranche radicalement en demandant à Harry de renoncer à ses prérogatives de représentation royale et renonce au titre de HRH (His Royal Highness). "D'un seul coup, il n'est plus ambassadeur de la famille royale dans le monde." Malgré tout l'amour que la reine peut porter à son petit-fils, lorsqu'il faut trancher, elle le fait sans état d'âme.

Suivre la reine et la monarchie a "fasciné" Antoine Giniaux, "car elle représentait la continuité dans un paysage complètement chamboulé, où toutes les marques traditionnelles de liens entre les Britanniques étaient chahutées. Le Royaume-Uni était plus désuni que jamais, et on s'aperçoit que le seul trait d'union qui reste, c'est elle. Ce qui fait le lien entre un Gallois, un Ecossais, et un Irlandais, c'est la famille royale et cette façon de concevoir un royaume".