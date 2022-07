Anecdote ciné : le tout premier costume du "Predator" était… plus que raté !

On vous le résume !

Pour commencer, c'est un film d'action culte typique des années 80, réalisé par John McTiernan ("Piège de cristal", "À la poursuite d'Octobre rouge"), qui mêle très vite la science-fiction au thriller horrifique. Une production au casting très énervé, qui vient compléter l'épopée cinématographique et très testostéronée d'Arnold Schwarzenegger, aux côtés notamment de Carl Weathers (Apollo dans "Rocky").

Le très célèbre culturiste incarne le major Dutch, leader d'une troupe d'élite chargée d'une mission de sauvetage perdue dans la forêt guatemaltaise. Celle-ci vire très vite au cauchemar. Ils sont loin d'imaginer que le véritable danger auquel ils font face est une créature extraterrestre surpuissante lourdement armée, qui les nargue pendant une bonne partie du film en restant invisible. C'est tout le sel de ce film qui, même si la mise en scène reste finalement assez proche des canons de l'époque, innove sur des plans plus larges, le film est souvent muet et expressionniste, ce qui confère une vraie poussée d'adrénaline au spectateur. De plus, toute le verve musculeuse passe soudainement au second plan, comme si le Predator avait la capacité cinématographique d'arracher tous les atours classiques du film bourrin auquel on s'attend (tout en le restant on vous rassure, mais très subtilement). Le tout rythmé par une bande originale sensationnelle qui vous fait trembler à coups sûr et vous rend très mal à l'aise. Une déconstruction opérée par la fatalité déconcertante du Predator, qui rompt avec le caractère typiquement badass des films de Swcharzy, que n'importe qui peut prendre du plaisir à regarder.

La toute première apparence : une erreur de parcours

Le tournage débute en mars 1986, au Mexique. En parallèle, la production s'attaque au design de l'extraterrestre. Comme nous pouvons le voir dans les coulisses du films disponibles sur la chaîne Youtube de Stan Winston, le concepteur final du personnage, le tout premier costume était.... ridicule ! L'un des maquilleurs et spécialiste d'effets spéciaux de l'équipe de l'époque, Steve Johnson est presque gêné de raconter pendant l'une de ses interviews, la genèse de la créature d'abord pensée en forme de lézard à deux pattes, avec des yeux jaunes, une tête très verticalisée et de longs bras reptiliens ! Sans parler du tout premier costume technique censé transposer l'invisibilité qui était d'une couleur rouge fluo.

Le journaliste Julien Dupuy explique que "cette erreur est due en grande partie au réalisateur John McTiernan qui avait commandé des designs que lui trouvait plutôt bien, malgré les très grandes hésitations de son équipe technique qui n'avait pas manqué de lui faire comprendre que ça ne collait pas du tout avec le cadre cinématographique".

"La créature, avec ce premier design, était une espèce d'accumulation de tout ce qu'il ne fallait absolument pas faire pour rendre la créature originale et horrifique telle qu'on la connaît. Elle avait une silhouette digne des films de science fiction des années 1950. Elle ressemblait à une sorte de tortue géante avec une grosse carapace, une espèce d'exosquelette monté sur des échasses, qui rendait quasiment impossible de se déplacer dans la boue et dans la jungle".

L'équipe a finalement (pour ne pas dire heureusement…) choisit de faire machine arrière !

On change tout et on recommence !

Le journaliste ciné nous confie que "l'équipe aura finalement dépêché, sur les conseils d'Arnold Schwarzenegger, le concepteur Stan Winston avec qui l'acteur avait déjà travaillé sur "Terminator". Une théorie rapporte que le nouveau designer se serait inspiré d'une photo qu'il aurait vue d'un guerrier rasta avec ses grosses dreadlocks dans le bureau de Joel Silver, producteur de la série de films "L'Arme fatale".

Une autre anecdote rapporte aussi qu'il aurait dessiné la bestiole dans un avion qui l'emmenait alors à Tokyo dans le cadre du tournage de "Aliens le retour". James Cameron était assis juste à côté de lui. Regardant ce qu'il dessinait, il lui aurait dit qu'il avait toujours rêvé de voir une bestiole avec des mandibules. Stan Winston dessine alors définitivement la créature avec des mandibules.

Autre chose hallucinante, il n'avait que deux mois pour construire ce costume, ce qui est extrêmement court ! Son premier dessin, il le confie aux artistes-concepteurs de personnages et monstres Steve Wang et Matt Rose, qui sont très jeunes à l'époque et qui vont travailler 7/7 jours et 24/24h pour concevoir, modéliser le costume final tel qu'on le connaît. Steve Wang a raconté qu'ils avaient même eu des hallucinations tellement ils ont travaillé".

Il aura donc fallu que le costume soit pensé et confectionné en catastrophe pour devenir culte ! Sans cette erreur de parcours, Predator n'aurait sans doute jamais ressemblé à Predator.

Le Prédator dans le film titre de John McTiernan (1987) © AFP - 20TH CENTURY FOX / COLLECTION CHRISTOPHEL

Jean-Claude Van Dam ou le tout premier Predator raté

Le journaliste confie une autre anecdote on ne peut plus légendaire qui a marqué les (drôles de) débuts de la vedette phare des films de combat des années 1990. Celle qui a vu l'acteur Jean-Claude Van Dam interpréter et camper les tous premiers instants de cette toute première version de la créature, avant que le projet ne soit totalement remis en question. Il sera finalement remplacé par Kevin Peter Hall.

À l'époque, l'acteur belge est inconnu du public et n'est apparu que dans quatre films où il n'est que figurant. Il pense pouvoir se faire remarquer auprès d'Hollywood. Une déception puisque la production lui fait comprendre qu'il sera invisible pendant pratiquement tout le film et dans une tenue risible qu'il enfile et qui l'insupporte tout autant. Son rêve de montrer pour la toute première fois au public ses capacités en arts martiaux tombe à l'eau, puisque la mise en scène telle qu'elle avait été conçue ne s'y prêtait absolument pas.

Face aux désillusions de l'acteur belge et au premier costume totalement raté, l'équipe décide de revoir totalement sa copie.

Le film original revient de loin. Il sera finalement nommé pour l’Oscar des meilleurs effets spéciaux en 1987.

