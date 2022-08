Angers, Brest, Paris... quelles sont les villes où le coût de la vie étudiante augmente le plus ?

Où fait-il bon être étudiant ? Si, sans surprise, Paris reste la ville la plus onéreuse pour les jeunes, selon le classement publié ce lundi par l'Unef, le syndicat étudiant pointe également l'explosion du prix des loyers dans certaines villes de taille moyenne, comme Angers, Brest, ou encore Perpignan.

En 2022, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47%, d'après les calculs de l'Unef. Principal facteur : l'inflation due à la guerre en Ukraine, et "face à laquelle le gouvernement n'a pas mis en place les mesures suffisantes", déplore l'organisation. "La hausse des bourses de 4%, représentant 4 à 20 euros par mois, n'est pas suffisante face à un coût de la vie de 35 euros de plus par mois." Quant au repas à 1 euro, reconduit pour 2022-2023, il "exclut 77% des étudiantes et étudiants".

"Étudier à Paris est toujours un calvaire financier"

Ceux-ci subissent également de plein fouet le prix des loyers, premier poste de dépense pour des jeunes dont les deux tiers n'habitent plus chez leurs parents. Paris, avec un loyer moyen à 862 euros, arrive donc en tête des villes les plus chères. Selon l'Unef, en tenant compte des dépenses liées à la vie étudiante (frais d'inscription, restauration, électricité, internet, santé, assurance habitation, etc.), du prix moyen des loyers, de celui des transports en commun, et du montant des APL, le coût mensuel y est de 1332 euros. "Étudier à Paris est toujours un calvaire financier", constate le syndicat étudiant. Nanterre, Saint-Denis, Créteil, arrivent derrière la capitale. Nice, 7e, est la plus chère de France hors région parisienne. Lyon est 9e.

À l'autre bout du classement, Poitiers, Limoges, Saint-Étienne et le Mans sont les villes les moins onéreuses.

Hausse des loyers

Dans certaines villes, le coût de la vie est tiré vers le haut par l'augmentation des loyers. C'est le cas de Brest et d'Angers (+13%), de Metz, Perpignan, ou encore Chambéry.

L'Unef réclame ainsi un plan de rénovation et d'augmentation du nombre de logements Crous, la généralisation de l'encadrement des loyers, une revalorisation des APL ou encore la gratuité des transports pour les jeunes et les étudiants.