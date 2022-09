Angoulême 2023 : Le Festival de BD accueillera la première exposition consacrée à "L’Attaque des titans"

Une mythologie composite, des partis pris graphiques audacieux, une inclassabilité remarquable… L’Attaque des Titans mérite définitivement l'appellation de “phénomène”. Première œuvre au long cours du mangaka Hajime Isayama, L’Attaque des Titans amalgame, avec ses décors post-médiévaux éventrés par des colosses anthropophages, ses scènes d’actions aériennes aux accents steampunk, les univers et les genres. Dans un geste de grand brassage, Hajime Isayama tisse un drame épique et universel, et fait résonner l’Histoire contemporaine.

Ample et spectaculaire, sa scénographie offrira aux visiteurs l’expérience d’un voyage au cœur d’une apocalypse dont l'immersion promet d’être aussi unique qu’inédite.

Si vous êtes lecteurs de manga ou spectateurs d’animés, il y a de très fortes chances que l’acronyme SNK vous dise quelque chose... "Shingeki no Kyojin" (L'attaque des Titans) est devenu en très peu de temps un phénomène de société. Rien qu’en France, 3,5 millions de volumes ont été vendus !

ECOUTER | Le podcast blockbuster

Six millions d'exemplaires, 5.000 nouveaux lecteurs chaque semaine... Débarqué en France en version papier, en 2013, "L'Attaque des Titans" est un modèle du genre. Hajime Isayama livre une série titanesque, subtile sur la destinée des hommes encerclés par des murs pour échapper à la destruction.

ECOUTER | Bulles de BD

