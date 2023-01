Angoulême 2023 : Quelles bandes dessinées lire avant le festival ?

"Médiator" : autopsie d'un scandale sanitaire

A la fin de l'ouvrage, une double page dense et glaçante : la liste des victimes du médicament coupe-faim. Mais pour arriver à montrer que la molécule des laboratoires Servier était en cause, il a d’abord fallu la pugnacité d’une femme : Irène Frachon. Cette lanceuse d’alerte, pneumologue à Brest, va faire le lien entre une série d’anomalies cardiaques et la prise régulière du Médiator. Le livre raconte son parcours fait de doutes, de fulgurances, de tristesse devant chaque décès, de mauvaise foi côté adverse. Il nous apprend que l’entreprise pharmaceutique n’en n’était pas à son premier coup d’essai en matière d’atteinte à la santé publique. Par ailleurs, on découvre la puissance de Servier à bloquer toute tentative de révélations de ses méthodes - l’argent y pourvoie bien. Ce combat de David contre Goliath est passionnant à lire alors que le procès en appel de Servier a débuté en janvier.

ECOUTER | Le médiator dans Bulles de BD

Médiator, un crime chimiquement pur par Eric Giacometti, Irène Frachon, François Duprat est paru chez Delcourt

"Révolution" : la suite

Par la précision de son récit historique, de ses décors, et de ses personnages, le duo Grouazel et Locard nous avait bluffés avec le premier opus. Les auteurs de Révolution sont de retour pour évoquer le très lent chemin vers l'idée d'égalité. Le livre débute par la parade des royalistes dans un Paris toujours aussi vivant et grouillant… C'est passionnant. Les clins d'œil multiples au présent renforcent encore l’intérêt de cette BD ultra dense.

ECOUTER | Révolution dans Bulles de BD

Révolution, Partie II, livre 1 : Égalité par Youn Locard et Florent Grouazel est paru chez Actes Sud- l'An 2

"Madones et putains" : une dénonciation habile du patriarcat

À travers les portraits de trois femmes aux prénoms de saintes et au destin tragique, Nine Antico donne à voir des personnages victimes de la guerre, de la pression des hommes, et de la société en Italie du Sud. La dessinatrice tisse un récit superbe, teinté de macabre, riche en fantômes et en secrets.

LIRE | Madones et putains de Nine Antico, sombre panorama du patriarcat

Madones et putains de Nine Antico est paru chez Dupuis

"Jumelle" : trouble histoire de double

Après Cruelle et Pucelle qui exploraient respectivement ses rapports aux animaux et à la sexualité, Florence Dupré La Tour poursuit son travail autobiographique dessiné avec Jumelle. Au travers de sa relation avec sa sœur, elle explore la gémellité. Et sur le même mode que ses précédentes BD, elle raconte comme cette particularité l'a construite… Sans concession sur elle-même, la dessinatrice nous embarque à nouveau dans sa famille que nous finissons par bien connaître. On s'attache à la petite Florence dont le rapport à la nature est touchant… Et on attend la suite pour savoir comment cette relation exclusive évoluera.

Jumelle de Florence Dupré La Tour est paru chez Dargaud.

"L’arme à gauche" : un préquel de "Michel"

Une casquette noire vissée sur la tête, des moustaches à la Astérix, un ventre imposant, un sac sur le dos et un bâton à la main, Mario traverse la France. Entre clochard et grand-père sympathique, le bonhomme intrigue. Cet ancien activiste en Italie a traversé les Alpes après les années 1970 pour s’installer en France… Il se souvient de son combat de gauche d’avant... On connaissait de Pierre Maurel les aventures de Michel, un héros désabusé mais attachant qui se promène le micro à la main. Son dessin chaleureux donne tout autant envie de suivre son Mario si humain à travers les chemins.

L’arme à gauche par Pierre Maurel est paru chez Glénat

"Brancusi contre les États-Unis" : un procès surréaliste

En 1926, alors que s’ouvre une exposition de son œuvre, une des sculptures de Brancusi (1876-1952) L’oiseau dans l’espace est arrêté à la frontière américaine. Ne la considérant pas comme une œuvre, mais comme un objet, les douaniers veulent lui appliquer des taxes. Le sculpteur d’origine roumaine ne se laisse pas faire et attente un procès au pays. On suit l’artiste dans sa démarche, et dans le questionnement sur l’art qu’induit un tel incident. Cette plongée sur un fait méconnu, et dans le milieu artistique des années 1920 est passionnante. Grâce à un dessin d’Arnaud Nebbache plein de nuances à la tablette graphique, on embarque dans ce procès incroyable.

Brancusi contre les Etats-Unis par Arnaud Nebbache est paru chez Dargaud

"Les pistes invisibles" : splendide disparition

Histoire d’une errance. Dans une splendide bichromie bleu et orange, on suit un homme qui, suite à une panne d’essence, s’enfonce dans la forêt. Imaginée à partir d’un fait divers réel, l’histoire de l’Américain Christopher Knight découvert après 30 ans de planque, intrigue : que fuit cet homme ? Comment fait-il concrètement pour vivre ? Quelles sensations éprouve-t-il à être éloigné de la société ? … Xavier Mussat nous met avec talent dans la tête de cet homme au plus proche de son introspection et de l’évolution de ses sensations au contact de la nature.

Les pistes invisibles de Xavier Mussat est paru chez Albin Michel

"Junk food" : la bouffe, une addiction comme les autres

À partir du cas de Zazou qui fréquente un groupe d’une sorte d’alcooliques anonymes de la bouffe, Emilie Gleason (Ted, drôle de coco) et Arthur Croque nous emmènent sur le chemin d’une drogue très puissante : le mélange de gras et de sucre. Un cocktail que les industriels de l’agroalimentaire dissimulent de plus en plus dans les aliments. Une fois accro, le cerveau des addicts a besoin de doses de plus en plus fortes. D’où, entre autres, une épidémie mondiale d’obésité, voire de superobésité. Junk food illustre une grande enquête menée par les auteurs. On apprend beaucoup sur ce qu’il se passe dans la tête de ces malheureux drogués de la bouffe. Le ton est parfois didactique, mais le dessin très élastique d’Emilie Gleason rend la lecture plaisante.

Junk food d’Emilie Gleason et Arthur Croque est paru chez Casterman