"Angry" : le nouveau titre très Rolling Stones des Stones 🎸

Nostalgie, nostalgie... Après une énigmatique publicité en août dans une gazette londonienne, les Rolling Stones ont dévoilé mercredi après-midi des détails sur leur premier album studio avec des chansons originales depuis 2005, "Hackney Diamonds". Les papys du rock anglais, dont le leader, Mick Jagger, a fêté en juillet ses 80 ans, ont été interviewés par l'animateur américain Jimmy Fallon, dans un événement dans le quartier d'Hackney, dans l'est de la capitale britannique, et retransmis en direct sur YouTube. Keith Richards et Ronnie Wood étaient également de la partie.

"Nous sommes là pour vous présenter un nouveau single, 'Angry', son clip et un nouvel album qui arrivera le 20 octobre", a lancé en ouverture Jagger. Cet opus, qui compte douze titres, est le 24e album studio des Rolling Stones au Royaume-Uni, le premier avec des chansons originales depuis 18 ans, quand ils avaient sorti "A bigger Bang". Leur dernier album, en 2016, "Blue and Lonesome", était un disque de reprises blues. "Hackney Diamonds" est aussi leur premier album depuis que le batteur du groupe mythique Charlie Watts s'est éteint en 2021 à 80 ans.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Angry", du Rolling Stones tout craché

France Inter, partenaire du groupe mythique pour la sortie de cet album, a pu écouter le premier extrait, "Angry" . Quatre minutes de Rolling Stones tout craché, avec la très reconnaissable voix de Mick Jagger, les riffs de guitare de Keith Richards reconnaissables. Un tube en puissance, que l'on retient dès la première écoute, presque fait pour être joué sur scène.

Le clip de la chanson, mis en ligne dans la foulée, met en scène l'actrice Sydney Sweeney, connue pour ses rôles dans "La servante écarlate", "Euphoria" ou "The White Lotus" Sydney Sweeney, qui était également présente lors de l'événement de lancement .

Premier album sans Watts

"Depuis que Charlie est parti, c'est différent", a lancé Richards lors de cet événément à Londres. C'est Steve Jordan, que le groupe connaît "depuis longtemps" qui a repris la place du batteur pour ce nouvel album pour dix morceaux sur douze. Deux titres ont été enregistrés en 2019, avec Watts, qui avait donné sa "bénédiction" pour être remplacé par Jordan. Lady Gaga apparaîtra sur une chanson intitulée "Sweet Sound Of Heaven", ont-ils confirmé. Mick Jaggers a commencé par affirmer que le son de l'album était, à l'image de ce premier single, "angry". tout en précisant que les douze titres étaient écléctiques, mélange de plusieurs styles dont des ballades ou des "love songs".

Un album, ponctué de "foutus riffs funkys" et réalisé "assez rapidement" d'après Mick Jagger, tout de noir vêtu, comme ses deux collègues. "Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dit, fixons une date et faisons un disque", a-t-il ironisé. "Nous en sommes très satisfaits, nous ne sommes pas très ambitieux, mais nous espérons que vous l'aimerez tous."