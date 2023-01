Anna Mouglalis met en lumière deux femmes engagées

Anna Mouglalis est actrice, comédienne, égérie, dramaturge. Elle est découverte par le grand public dans Merci pour le chocolat , de Claude Chabrol. Au cinéma, elle a aussi incarné Simone de Beauvoir, Coco Chanel ou encore Juliette Gréco. Elle est également dramaturge et a signé une courte pièce intitulée Puisqu'il fait jour après la nuit , l'histoire d'une femme qui reçoit une demande de divorce de son mari par lettre. Elle a donné corps, avec Clotilde Hesme, au théâtre, au texte de Mona Chollet, Sorcières, la puissance invaincue des femmes . Elle revendique des engagements féministes.

► Anna Mouglalis, à propos d'Ernestine Ronai : "Elle est une militante féministe extraordinaire qui continue chaque jour à mener son combat. J'ai une admiration sans borne pour elle."

Ernestine Ronai est une militante féministe, née à Paris en 1947. D'abord professeure des écoles, puis psychologue, elle est une des pionnières dans la lutte contre les féminicides en France. Depuis 2013, elle est co-présidente de la Commission violences au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est co-autrice, avec le juge Édouard Durand, de livres sur les violences sexuelles et conjugales. Elle a expérimenté des dispositifs de luttes contre les violences faites aux femmes, comme "Téléphone Grave Danger", qui vise à protéger les personnes menacées par leur ancien compagnon. Depuis 2021, elle est membre de la Commission inceste (Ciivise).

► Anna Mouglalis, à propos de Diariata N'Diaye : "C'est une femme qui incarne le combat contre les violences faites aux femmes, avec une énergie phénoménale."

Diariata N'Diaye est une artiste et militante féministe française. Elle est la fondatrice d'une association à Nantes, qui s'appelle "Resonantes", qui a pour objet de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, afin de sensibiliser les publics et plus particulièrement les adolescents et les jeunes adultes. Elle a aussi créé une application mobile de lutte contre les violences faites aux femmes, "App-Elles". Ce système, qui a reçu des prix d'innovation, repose sur trois personnes de confiance de l'entourage de la potentielle victime, à qui est directement envoyé une alerte en cas de situation de violence. Le dispositif partage l'écoute des sons et voix environnantes ainsi que la position GPS du téléphone. Diariata N'Diaye mène ses combats avec une grande énergie.

La chanson

"Et le coupable ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit

Le violeur c'était toi

Le violeur c'est toi

Ce sont les policiers, les juges, l’État, le président"

Novembre 2019, de l'Europe à l'Amérique du Sud, des femmes manifestent les yeux bandés en reprennent ce chant chilien, véritable cri du cœur des féministes du monde entier. Cet hymne dénonce le machiste ambiant, les injustices hommes-femmes et l'indifférence des politiques face au système patriarcal, mais aussi aux violences et aux crimes faites aux femmes avec un titre explicite : « Un violeur sur ton chemin ».