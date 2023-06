Annecy : six enfants et un adulte blessés à l'arme blanche dans un parc, un individu interpellé

Un individu a attaqué jeudi matin vers 9h45 à Annecy (Haute-Savoie) un groupe d'enfants dans une petite aire de jeux dans le secteur du Pâquier, grand esplanade de verdure située près du lac, selon les informations de l'AFP, France Bleu Pays de Savoie et de franceinfo. Six enfants en bas âge, d'environ trois ans, et un adulte ont été blessés lors de cette agression. Pour l'heure, trois pronostics vitaux sont engagés et l'agresseur présumé a été interpellé.

Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été blessés par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. L'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. La Première ministre Elisabeth Borne va se rendre sur place dans la journée, annonce Matignon, et une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence "pour eux, pour leurs familles", après cette "attaque gravissime".

