Anti-vax, policiers, non-voyant : qui sont les 89 députés du Rassemblement national ?

C’est un "tsunami" s’est réjoui quelques minutes après l’annonce des premiers résultats le patron du Rassemblement national Jordan Bardella. Le parti d’extrême droite remporte 89 sièges à l’Assemblée nationale , un score historique. C’est trois fois plus qu’en 1986, quand le Front national avait envoyé 35 députés.

Le RN va pouvoir créer un groupe parlementaire au Palais Bourbon. Si la candidate à l’Elysée Marine Le Pen est réélue dans le Pas-de-Calais, comme son lieutenant Sébastien Chenu dans le Nord, des dizaines de nouveaux visages vont arriver à l’Assemblée : des novices comme des briscards de la politique.

Publicité

46 ans de moyenne d’âge

Près d’un tiers des députés envoyés à l’Assemblée nationale par le RN ont moins de 35 ans, et douze députés ont 30 ans ou moins. La moyenne d’âge du groupe RN est de 45,8 ans, c’est plus jeune que le groupe Ensemble! (50 ans) et LR (50,5 ans). Le RN a aussi dans ses rangs le doyen de l’Assemblée nationale, un pied-noir provençal de 79 ans, José Gonzalez. Il est élu dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône.

Des novices de la politique

France Inter a recensé 20 novices de la politique dans le groupe RN, qui n’ont jamais eu un seul mandat. Il y a par exemple le nouveau député de l’Yonne, Daniel Grenon, le successeur du LR Guillaume Larrivé. À 73 ans, cet épicier est à la retraite depuis plus de dix ans d’après France Bleu . Parmi les nouveaux venus, Jorys Bovet, 29 ans et élu dans l’Allier, sera le premier chauffeur-livreur de l’Assemblée nationale.

De nombreux élus locaux

Pour trouver ses candidats, le Rassemblement national s’est appuyé sur son maillage local. Sur les 89 députés, au moins 69 ont déjà eu un mandat d’après notre recensement : conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional voire maire. Il y a des élus moins connus, comme Angélique Ranc, mère au foyer de 34 ans dans l'Aube et conseillère régionale. Interrogée par l’AFP, elle dit avoir été "contaminée" à la politique par son mari militant au RN, "à force de regarder et d'écouter les vidéos de Jean-Marie Le Pen".

Des figures du RN accèdent à l’Assemblée nationale, comme les conseillers régionaux Julien Odoul (Yonne), Laurent Jacobelli (Moselle) et Edwige Diaz (Gironde), mais aussi le porte-parole du RN Franck Allisio (Bouches-du-Rhône). Moins habitué au plateau de télévision, le conseiller municipal de Chauny (Aisne), José Beaurain, devient l’un des rares députés en situation de handicap. Ce non-voyant, accordeur de piano, a été vice-champion de France de bodybuilding.

Julien Odoul, tête de liste RN aux élections régionales 2021, lors d'un débat. © Maxppp - EMMA BUONCRISTIANI

Des transfuges de la droite

Si on a surtout entendu parler ces derniers mois des départs d’élus et de militants du RN pour rejoindre Eric Zemmour, Marine Le Pen a su conquérir de nouveaux lieutenants. Il y a par exemple Thomas Ménagé (30 ans, Loiret), jeune cadre dans l’immobilier et ancien directeur de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan.

Autre transfuge de Debout le France, Alexandre Sabatou (29 ans, Oise), ancien président de la section jeune de DLF. Anaïs Sabatini, 32 ans, a commencé à militer chez les Jeunes populaires de l’UMP puis chez LR, elle est élue dans les Pyrénées-Orientales. Kévin Mauvieux a lui aussi rendu sa carte LR, il est aujourd'hui député de l'Eure.

La députée Anais Sabatini, dimanche, après avoir voté pour le second tour des législatives. © Maxppp - Clementz Michel

Des policiers et gendarmes

D’après notre décompte, au moins quatre policiers en activité ou en retraite deviennent députés. Romain Baubry (33 ans, Bouches-du-Rhône) exerce à Nîmes. Dans le Nord, Michael Taverne travaille au sein du commissariat central de Lille comme instructeur et forme des policiers "aux armes et aux techniques d'intervention". Antoine Villedieu est un ancien boxeur professionnel de 32 ans reconverti fonctionnaire de police à Besançon. Stephane Rambaud est lui à la retraite, après une carrière de commissaire dans le sud la France.

Des anti-pass à l’Assemblée

Joris Hébrard est une figure locale du Rassemblement national. Il a gravi les échelons un par un. D’abord élu maire du Pontet, puis conseiller départemental, ce kinésithérapeute de 40 ans est à présent député du Vaucluse. Depuis près d’un an, il ne peut plus exercer sa profession car il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19. Joris Hébrard a souhaité être "élu à l'Assemblée car c'est le seul endroit où il peut s'opposer aux privations des libertés publiques" selon son directeur de cabinet interrogé par l’AFP.

Un peu plus au sud, Frédéric Boccaletti s’oppose également au pass sanitaire. Militant du Front national depuis ses 20 ans, converti un temps chez Bruno Mégret, il est un poids-lourd du RN dans le Var. En 2000 , il avait été condamné pour violence en réunion en marge d'un collage d'affiches : un an de prison dont six mois fermes. Il a passé quatre mois sous écrou, avant d'être libéré pour raison de santé. En 2016, sur sa page Facebook , il s’était lâché. Les migrants "sont animés d'un égoïsme exacerbé, doublé d'une lâcheté honteuse" avait-il écrit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Au moins trois anciens journalistes

Trois très proches de Marine Le Pen voient leur fidélité récompensée avec un mandat de député. Philippe Ballard, Caroline Parmentier et Florence Goulet sont trois anciens journalistes. Le premier à travaillé sur la chaîne LCI, la seconde dans le journal d'extrême droite Présent et depuis quatre l'attachée presse du RN. La troisième a rejoint Marine Le Pen en 2021. Florence Goulet est spécialiste des problématiques rurales, elle a géré les déplacements de la candidate pendant la campagne présidentielle.