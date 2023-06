Anticor perd son agrément : six questions pour comprendre l'affaire et ses conséquences

Le couperet est tombé. Le tribunal administratif de Paris a annulé, ce vendredi, l'arrêté d'avril 2021 qui renouvelait l'agrément d'Anticor, association en pointe en matière de lutte contre la corruption en France. "Cette annulation constitue une atteinte grave à la démocratie, ainsi qu'aux libertés associatives", a réagi Anticor sur Twitter. Cette décision pourrait, selon l'association, avoir des conséquences sur plusieurs dossiers politico-financiers sensibles. Explications.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Qu'est-ce qu'Anticor ?

Créée en 2002 par le juge Éric Halphen et Séverine Teissier, élue socialiste de Clichy (Hauts-de-Seine), Anticor a pour ambition de "lutter contre la corruption" et "rétablir l'éthique en politique". L'association affirme regrouper des citoyens et des élus de toutes tendances politiques, engagés pour faire respecter "les exigences démocratiques non partisanes".

Publicité

Avant la décision du tribunal, Anticor était impliquée dans 159 procédures judiciaires, selon sa présidente, Elise Van Beneden. Parmi ces nombreux dossiers , on peut citer l'affaire Bolloré (soupçons de corruption au Togo), l'affaire Richard Ferrand, l'affaire Alexis Kohler (secrétaire général de l'Élysée), les contrats russes d'Alexandre Benalla ou encore l'attribution du Mondial de foot au Qatar. En 2020, elle a également porté plainte devant la Cour de justice de la République contre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour des soupçons de prise illégale d'intérêt.

À quoi sert cet agrément ?

Jusqu'ici, Anticor bénéficiait donc d'un agrément octroyé par Matignon pour trois ans, via l'arrêté du 2 avril 2021. C'est cet agrément qui lui permettait d'intervenir en justice au nom de l'intérêt général, en portant plainte avec constitution de partie civile dans des dossiers de corruption, de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, ou encore de détournement de fonds publics.

Deux autres associations disposent de cet agrément : Sherpa et Transparency International.

Comment expliquer cette décision de la justice ?

Mais deux dissidents de l'association - traversée par une profonde crise interne - contestaient l'arrêté de 2021, signé par Jean Castex. Pour eux, Anticor ne remplissait pas certaines conditions tenant "au caractère indépendant et désintéressé de ses activités", et à "l'information des membres de l'association et à leur participation effective à sa gestion". Lors d'une première audience, la rapporteuse publique avait conclu dans leur sens, demandant au tribunal d'annuler l'arrêté.

Dans la décision rendue ce vendredi, le tribunal administratif de Paris est allé dans la même direction, estimant que les conditions n'étaient pas remplies au moment de l'octroi de l'agrément, et que les "mesures correctives" prises depuis par Anticor (un commissaire aux comptes pour plus de transparence financière, ainsi qu'une refonte de ses statuts et de son règlement intérieur) n'étaient pas suffisantes pour que l'arrêté soit valable. L'annulation est donc rétroactive au 2 avril 2021.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Anticor entend contester la décision devant la cour administrative d'appel de Paris. Elle a déposé dans l'après-midi "une demande de nouvel agrément", a précisé la présidente de l'association.

Quelles conséquences sur les affaires en cours ?

Selon deux spécialistes de la procédure pénale interrogés par l'AFP, très peu de dossiers seraient menacés d'annulation pure et simple, mais certains points de la procédure pourraient être contestés et l'avancée des informations judiciaires reposerait entièrement sur le juge d'instruction.

Or "il y a des instructions où on est très actif, en lien avec les lanceurs d'alerte anonymes, qui nous donnent des documents qu'on fait parvenir au juge d'instruction. On peut aussi lui glisser des pistes" pour suggérer certaines auditions de témoins, a souligné Elise Van Beneden.

Quelles sont les réactions ?

Anticor tenait ce vendredi après-midi une conférence de presse, en présence d'élus soutenant l'association, notamment la députée LFI Raquel Garrido. "Anticor est un ovni. Elle n'accepte pas les subventions publiques, refuse les dons d'entreprise. Son financement vient des cotisations de ses adhérents et des dons des personnes physiques. C'est extrêmement rare comme fonctionnement", a défendu la présidente de l'association.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

D'autres ont exprimé leur soutien sur Twitter. La secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier a fustigé une décision "extrêmement inquiétante", quand le LFI Thomas Portes s'inquiétait d'une "nouvelle atteinte gravissime aux libertés".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise