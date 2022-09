APPEL À TÉMOIGNAGES - Faire du vélo, consommer local, arrêter l'avion : que faites-vous pour être plus sobre ?

Après un été marqué par les catastrophes climatiques et face au risque de pénuries d’énergie cet hiver, France Inter organise une journée spéciale "sobriété" le mercredi 21 septembre. Avez-vous pris une décision qui va réduire drastiquement votre consommation d'énergie et moins polluer ? Quels sont les petits et grands gestes que vous appliquez ou que vous allez tenter d’appliquer au quotidien ? Refaire l'isolation de votre logement, consommer local, vendre votre voiture, acheter d'occasion, faire du vélo, ne plus prendre l'avion... Racontez-nous !

Vos réponses seront retranscrites dans un article pour le site web de France Inter.

