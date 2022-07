Apple lance un mode "isolement" pour protéger ses utilisateurs des logiciels espions

Le "lockdown mode", ou "mode isolement" : c’est le nom de cette fonction qu’Apple va ajouter à ses systèmes d’exploitation de l’iPhone, de l’iPad et du Mac dans leurs futures versions (respectivement iOS16, iPadOS16 et MacOS Ventura), actuellement en phase de test, qui seront disponibles à l’automne. Une fonction destinée à restreindre drastiquement plusieurs fonctions de ces appareils afin de limiter les risques d’infection par un logiciel espion - et, en cas d’infection, de limiter les données qui peuvent être lues.

Concrètement, une fois ce "mode isolement" activé, plusieurs fonctions d’envoi et de réception de messages seront bloquées, en particulier l’envoi de pièces jointes, à l’exception des photos. Plusieurs outils servant à la navigation sur Internet seront désactivés, comme une partie des technologies Javascript ou les "profils de configuration" (qui servent parfois à accéder à des réseaux internes). De la même manière, il sera impossible de recevoir un appel FaceTime de quelqu’un que l’on aura pas appelé précédemment. Les albums photo partagés seront masqués, et toute connexion filaire, entre un iPhone et un Mac par exemple, sera impossible.

Niveau de sécurité "extrême"

"Le mode isolement est une fonctionnalité révolutionnaire qui reflète notre engagement inébranlable pour la protection des attaques les plus rares, les plus sophistiquées", explique le responsable de la sécurité chez Apple, Ivan Krstic. L’entreprise annonce dans son communiqué que cette fonction qui met en oeuvre un niveau de sécurité "extrême et facultatif" est destiné à de "très rares utilisateurs" : en particulier, les représentants politiques, les journalistes ou les lanceurs d’alerte dont le travail peut être rendu difficile par ces logiciels espions.

Dans le viseur de la marque à la pomme, il y a très directement le logiciel Pegasus , et son fabricant NSO, désigné directement dans le communiqué comme un "logiciel espion mercenaire sponsorisé par des États". En novembre dernier déjà, Apple était passé à l’offensive contre l’entreprise israélienne NSO, en déposant une plainte et en tentant d’obtenir une injonction de la justice interdisant à NSO d’utiliser des logiciels ou des services Apple. Pour la firme, qui met en avant la sécurité de ses appareils, une telle brèche, même si elle est limitée à quelques utilisateurs très ciblés, est un vrai poids.

La sécurité, cheval de bataille d'Apple

Ainsi, l’entreprise américaine s’investit aussi dans la recherche et la lutte contre ces logiciels de surveillance : en novembre dernier, elle avait annoncé verser 10 millions de dollars aux organisations qui se consacrent à cette lutte. Mercredi, elle a ajouté donner 10 millions de dollars de plus auprès du Dignity and Justice Fund, lui aussi destiné à la lutte contre ces cyberattaques.

D’année en année, Apple revendique une sécurité de plus en plus forte de ses appareils : dans iOS 16, le prochain système de l’iPhone, elle compte se débarrasser des mots de passe, remplacés par des méthodes plus sécurisées d’identification, et mettre en place des mises à jour de sécurité plus fréquentes, transparentes pour l’utilisateur. Elle a aussi mis en place une fonction "contrôle de sécurité", permettant aux victimes de violences conjugales de restreindre les accès de leur conjoint à leurs comptes.