Apple lance "Vision Pro", son premier casque de réalité mixte

"We have one more thing" : quand un haut représentant d’Apple prononce ces mots pendant l’une de ses conférences, c’est en général pour annoncer des produits que la marque met tout particulièrement en avant. Lundi, dans sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, Tim Cook a présenté un nouveau type de produit – le premier depuis l’introduction de l’Apple Watch en 2014.

Et il s’agit d’un casque : son nom, Apple Vision Pro. Apple se lance assez tardivement sur le marché, arrivant derrière d’autres grandes entreprises comme Meta, qui a lancé la troisième version de son casque Quest la semaine dernière, ou Microsoft, qui a eu le temps d’observer l’adhésion du public à son Hololens pour le repositionner sur les professionnels.

"Spatial computing"

Ce lundi soir, Apple a surtout défendu un point de vue sur ce type d’appareil, en assumant – et en matraquant même, pendant la conférence – le fait que c’est un ordinateur à part entière. Le PDG de l’entreprise n'a pas une fois prononcé le terme de "metavers", pourtant omniprésent quand on parle de casques, et affirme qu’il s’agit de "Spatial computing", que l’on pourrait traduire par "informatique spatiale". Ainsi, l’interface de ce nouveau produit reprend, dans sa forme la plus basique, celle d’un ordinateur, avec des fenêtres pour les applications, que l’on peut disposer dans l’espace autour de soi au lieu de les afficher sur un "bureau" d’ordinateur plat.

Le tout vient en surimpression sur le milieu environnant, Apple mettant l’accent sur le fait que ce casque n’est pas fait pour s’isoler. Mais une petite couronne, similaire à celles des Apple, permet de basculer dans un mode "immersion" qui, cette fois, ressemble à une réalité virtuelle et non plus à de la réalité augmentée (par exemple pour regarder des films dans un environnement plus calme). En ce sens, l’Apple Reality Pro est, comme l’attendaient les commentateurs, un casque de réalité mixte.

Un appareil qui obéit au doigt et à l’oeil

Pour contrôler ce nouveau produit, pas de manettes ni de capteurs : des capteurs implantés sous le casque suivent le mouvement des yeux, de sorte que le regard remplace un éventuel pointeur. Et un autre capteur suit les gestes de la main, qui avec un petit pincement de doigts simule un clic. Pour rendre le produit plus naturel également, Apple a créé un dispositif nommé "EyeSight" qui permettra de montrer, sur l’avant du casque, le regard de la personne qui le porte, pour simuler une forme de transparence. Pour faciliter cette adaptabilité au casque, Apple a aussi prévu des lentilles adaptées à la vue des utilisateurs.

Mais surtout, l’appareil n’est pas qu’un ordinateur bardé d’électronique : plus d’une dizaine de caméras, de micros, et de capteurs en façade, le tout piloté par une nouvelle puce nommée R1, spécifiquement créée pour cet appareil. Et côté optique, deux écrans dont la résolution est plus forte que des téléviseurs 4K. A cela s’ajoutent des capteurs pour repérer la pupille de l’oeil et sécuriser l’accès à l’appareil, et des lentilles adaptées à la vue des utilisateurs. En tout, plus de 5 000 brevets ont été développés pour la conception de ce produit, "le plus ambitieux que nous ayons jamais fait" a annoncé Richard Howarth, vice-président en charge du design.

Pas dans le commerce avant l’an prochain… aux États-Unis

Mais au-delà de cette démonstration de puissance, et d’une certaine vision de la technologie, reste la question des usages. Tim Cook a déroulé le tapis rouge à Bob Iger, patron de Disney, qui a lui aussi fait une déclaration d’intention de ce que pourrait être ce casque, un appareil de divertissement proposant des expériences immersives pour le sport par exemple. Mais il aussi évoqué les usages professionnels de l’appareil, et vante en même temps sa simplicité d’utilisation. À qui s’adressera ce casque ? C’est encore difficile de le savoir.

Apple a le temps de voir venir les choses : l’annonce est l’une des plus précoces de l’histoire d’Apple. En janvier 2007, Apple avait annoncé l’iPhone, mis en vente en juin. Cette fois, le Vision Pro n’arrivera pas avant "le début de l’année prochaine". Et seulement aux États-Unis : d’autres pays arriveront "plus tard dans l’année", selon Tim Cook. Dans tous les cas, c’est encore un public restreint qui aura droit à ce produit de pointe : il sera en vente au prix de.. 3 499 dollars, soit plus de 3000 euros.