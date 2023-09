Apple passe (à marche forcée) ses iPhone à l'USB-C

Ce n'était pas une surprise : les quatre modèles d'iPhone annoncés mardi soir par Tim Cook, le patron d'Apple, et son équipe, affichent désormais un connecteur différent. Fini le port "Lightning" introduit il y a un peu plus de dix ans avec l'iPhone 5, c'est désormais une prise USB-C qui ornera l'iPhone 15, le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max.

Pour la première fois donc, les consommateurs pourront charger leur iPhone avec le même câble que celui qui sert aujourd'hui à charger la plupart des appareils électroniques récents... y compris une partie des Mac et des iPad. Mais c'est aussi la première fois qu'Apple fait un aussi vaste changement à marche forcée (ce qui n'a pas été précisé dans la conférence de ce mardi).

Evolution à marche forcée

En effet, si la marque à la pomme est capable de déployer des changements brusques comme la disparition de la prise jack de ses téléphones dès 2016 sur l'iPhone 7, elle a cette fois freiné des quatre fers sur l'adoption du USB-C, et a finalement dû conformer ses téléphones à la réglementation européenne qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024, prévoyant l'harmonisation des dispositifs de charge en faveur du USB-C " dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d'une recharge filaire " (tous les iPhone sont par ailleurs rechargeables sans fil).

Cette mesure, Apple n'en voulait pas, et avançait principalement les arguments de frein à l'innovation : la prise Lightning était développée par Apple elle-même, qui pouvait donc la faire évoluer à sa guise, contrairement à l'USB-C qui est un standard).

D'ailleurs, Apple aime aller et venir avec ses normes : si ses MacBook Pro d'entrée de gamme sont en USB-C, les plus avancés ont un connecteur propriétaire nommé MagSafe. Et inversement avec les iPad, où seuls les "Pro" ont accès à la prise USB-C alors que les plus anciens sont encore en Lightning. Apple a même fini par avancer des arguments écologiques, affirmant que ce changement provoquerait des millions de câbles obsolètes. Tout cela, sans succès.

Un USB-C bridé sauf pour les iPhone "Pro"

Pour l'heure, les utilisateurs vont encore devoir jongler entre les normes : tous les anciens iPhone gardent leur connecteur Lighning... mais aussi les accessoires. Si Apple a annoncé ce mardi la mise à jour de ses écouteurs et de la boîte de charge des écouteurs sans fil, les AirPods, nombreux sont ceux qui fonctionnent encore avec l'adaptateur Lightning.

Enfin, Apple réserve encore le meilleur débit permis par l'USB-C (soit 10 Gigaoctets de données transférées par seconde) à ses modèles "pro", les modèles "classiques" restent limités à "seulement" 480 Mégaoctets par seconde.