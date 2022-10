Après avoir été banni de Twitter, Kanye West veut acheter le réseau social d'ultra-droite Parler

Après Elon Musk et Donald Trump, Kanye West. Le rapper veut aussi son réseau social. Il a fait part lundi de son intention de racheter le réseau social Parler, particulièrement prisé des conservateurs aux Etats-Unis. "Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement", a déclaré Kanye West dans un communiqué publié par Parler. Le chanteur, reconverti dans la mode et le design se fait désormais appeler Ye. Cette annonce intervient quelques jours après son exclusion de Twitter et d’Instagram, à cause de publications jugées antisémites.

Un rachat, pour "la liberté d'expression"

Pour l’instant, le montant de la transaction reste inconnu. La vente pourrait se conclure d’ici la fin de l’année. "Ye fait un pas révolutionnaire dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des réseaux sociaux", a affirmé dans un communiqué George Farmer, le directeur général de Parler. "Une fois de plus, Ye prouve qu'il a une longueur d'avance sur le récit des médias traditionnels", ajoute-t-il. Le réseau social revendique 20 millions d'utilisateurs.

Publicité

Des messages (à présent) modérés

Lancé en 2018, Parler se présente comme une alternative à Twitter. Son fonctionnement est similaire. Le réseau social a gagné en popularité au début de l’été 2020, quand les règles de modération de Twitter ont été durcies et des tweets de l’ancien président Trump masqués . Parler devient alors le repère des conservateurs américains. Il gagnera encore en popularité lorsque Donald Trump est banni de Twitter, peu après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. L'ex-président américain est accusé d'avoir incité ses partisans à la violence. Le réseau se qualifie lui-même de "force motrice dans la lutte contre la Big Tech, le Big Government, la censure et la cancel culture".

À ses débuts, on pouvait trouver des propos xénophobes, racistes ou antisémites sur ce réseau social. "Des messages parfois violents", comme nous l’avions souligné dans une enquête publiée en juin 2020 . Mais Apple et Google, déplorant la multiplication des menaces de violences et d'activités illégales sur le réseau, l'avaient rapidement retiré de leurs plateformes de téléchargement. L'application avait été bannie le 9 janvier par le groupe californien qui l'accusait d'avoir laissé se propager des messages d'incitation à la haine et à la violence lors de l'invasion du Capitole à Washington, le 6 janvier. Amazon Web services (AWS) avait aussi décidé de ne plus l'héberger sur ses serveurs, ostracisant de fait la plateforme. Parler est de nouveau accepté sur l'App Store depuis avril 2021 et sur le Google Play Store depuis septembre 2021, après "des mises à jour en termes de modération des contenus".

Le réseau social de Trump comme concurrent

Au début du mois, Kanye West a une nouvelle fois polémique. Lors d’un défilé de sa marque à la Fashion Week parisienne , le rappeur s’est affiché en t-shirt à manche longue avec la phrase "White Lives Matter" ("Les vies des blancs comptent", ndlr) inscrite dans le dos. Un slogan très prisé par l’extrême droite. Il a ensuite publié sur Instagram et Twitter des propos jugés antisémites, et banni à son tour.

Un autre réseau social né aux Etats-Unis et apprécié par les conservateurs a fait l’actualité la semaine dernière : celui créé et soutenu par Donald Trump, Truth Social. Il a été approuvé par Google pour intégrer son magasin d’application . L’ancien président américain a accepté de modifier son règlement et de modérer ses contenus.