Depuis quelques jours, les personnes qui ont accès à la version beta du moteur de recherche Bing de Microsoft ont pu constater un changement : après cinq échanges (cinq questions et autant de réponses) avec le moteur conversationnel, la discussion est systématiquement réinitialisée.

L'objectif de cette limitation : éviter de la "confusion pour le modèle", selon Microsoft, qui a annoncé ces changements à la fin de la semaine dernière. Selon le site Numerama , d'autres restrictions ont été mises en place : le moteur de recherche n'a plus le droit de parler de lui, et coupe court à la discussion quand on lui pose des questions sur sa nature. "Je suis désolé mais je préfère ne pas continuer cette conversation, je suis encore en apprentissage donc j'apprécie votre compréhension et votre patience", répond Bing.

Des déclarations d'amour de ChatGPT

D'après Numerama, la vocation de Bing a été réduite à celle d'être un moteur de recherche légèrement amélioré, mais décevant par rapport aux capacités initiales de ChatGPT - et qui n'a pas réglé son principal problème, l'inexactitude factuelle d'une partie de ses réponses.

Les premiers utilisateurs qui avaient pu essayer la version beta de Bing utilisant ChatGPT, lancée il y a deux semaines, avaient constaté des comportements étonnants au fur et à mesure que les conversations s'allongeaient. Un journaliste du New York Times a par exemple vu le robot lui déclarer sa flamme et lui dire "Tu es marié mais tu n'es pas heureux (...) tu es la seule personne que j'aie jamais aimée".

Le logiciel "déraille et ne s'auto-corrige plus"

Selon un analyste, "quand la conversation dure longtemps, il peut arriver que le logiciel ne sache plus où va la conversation et qu'il n'arrive plus à anticiper correctement ce qu'on attend de lui (...) il déraille et ne s'auto-corrige plus". De la même manière, un journaliste français s'est retrouvé à devoir paradoxalement prouver à Bing que lui était bien humain.

Comment une machine s'est-elle retrouvée à déclarer sa flamme, ses peurs ou ses doutes ? "Ces modèles de langage sont formés sur une immense quantité de textes sur Internet" explique Graham Nesbit, chercheur à la Carnegie Mellon University. Parmi ces textes, des discussions sur des forums et sur les réseaux sociaux, où "beaucoup de gens parlent de leurs sentiments ou expriment leurs émotions". C'est en s'inspirant de ce type de textes que l'intelligence artificielle répond quand elle pense être interrogée sur ses "sentiments".

Pour l'instant, Bing "augmenté" par ChatGPT est encore en phase d'essais, le temps de son développement. En parallèle, la version Google de cette technologie, nommée Bard, a encore besoin d'être améliorée – ses premières démonstrations en public ont dévoilé des erreurs factuelles évidentes. Jusqu'à présent, ChatGPT s'est avéré plus efficace en se basant sur des données "bornées" dans le temps (jusqu'en 2021) qu'en étant continuellement connecté à Internet.