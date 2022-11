Après des révélations sur les emplois cumulés par son ex-femme, Éric Ciotti réfute toute "affaire Fillon bis"

Le palmipède ne s’est pas privé de faire le lien avec l’affaire Fillon. Dans un article intitulé “Ciotti a lui aussi sa Pénélope”, l’hebdomadaire satirique affirme que Caroline Magne, ex-femme d'Éric Ciotti, a occupé jusqu’à trois emplois en même temps lorsqu’elle était mariée au député des Alpes maritimes. Et que le cumul pose question. Rembobinons.

Retour sur les emplois occupés par Caroline Magne

2007 : Caroline Magne est attachée de presse de Christian Estrosi à la mairie de Nice. Ce dernier, aujourd’hui ennemi numéro 1 d’Éric Ciotti, était alors l’un de ses plus proches. Élu député au printemps, Éric Ciotti embauche sa femme à temps partiel en tant qu’assistante parlementaire. Cumul numéro 1.

2008 : Éric Ciotti devient président du conseil départemental des Alpes-maritimes et fait de Caroline Magne sa directrice adjointe. Quelques mois plus tard, elle intègre, d’après le Canard Enchaîné, l'équipe de pilotage de la communauté urbaine. Cumul numéro 2.

Des cumuls illégaux ?

Avant même l’arrivée dans les kiosques du journal ce mercredi matin, Éric Ciotti a tenu à assurer sa défense. Dans un communiqué diffusé mardi soir, il dénonce de “basses attaques” et l’assure : lois et règlements ont été respectés. "Alors qu'elle a occupé successivement des fonctions de collaboratrice de cabinet au département des Alpes-Maritimes jusqu'en mars 2008 puis à la ville de Nice de mars 2008 à 2012, madame Magne a travaillé à mes côtés comme collaboratrice parlementaire en circonscription notamment dans des missions de communication, de relations presse et d'organisation d'événements et de réunions à temps partiel pour une durée de 5 h 25 par semaine", affirme le député, avant de poursuivre : "le cumul d'activité n'a jamais dépassé 44 heures par semaine".

L’article du Canard Enchainé peut-il influencer la campagne pour la présidence du parti ? Coûter sa place de favori à Eric Ciotti ? Dans le camp Ciotti, on balaie la question d’un revers de main. “Le travail a été réellement fait”, “rien d’illicite” assure un parlementaire. Circulez, y’a rien à voir ? “On a le droit, quand on travaille dans le secteur public, de rencontrer quelqu'un qui travaille aussi dans le secteur public. Je ne vois pas où est le sujet,” a tenté Olivier Marleix, président du groupe LR à l’assemblee, sur Public Sénat.

Dans les camps des adversaires, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, on rechigne à commenter. Ces articles sont perçus “comme une cabale par les militants”, décrypte un cadre LR. Trop tôt donc pour savoir si les révélations du Canard Enchaîné auront un impact sur la campagne. “Ca bougera si le parquet national financier ouvre une enquête”, estime un député.