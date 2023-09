Après l’appel à soutenir son ancien cuisinier expulsé, un restaurant parisien victime de cyberharcèlement

"C’est un homme de confiance et sincèrement l’un des plus gentil que j’ai rencontré", écrit Marion Goettlé, la cheffe du café Mirabelle, un restaurant du 11e arrondissement de Paris. Sur Instagram, elle lance un appel pour aider l’un de ses anciens salariés, Boubou Gandega. Il a été renvoyé vers le Mali, alors qu'il était en pleine procédure pour obtenir des papiers et être enfin en règle. Depuis le message posté lundi par Marion, le restaurant est assailli de commentaires négatifs sur Google et Tripadvisor.

"Sa vie est ici"

Boubou ne pensait jamais devenir cuisinier. Il est arrivé au café Mirabelle pour faire la plonge. Marion, la gérante de 29 ans, lui apprend au fur et à mesure le métier de cuisinier, puis il obtient un CDI. Elle ne comprend pas son expulsion : "C’est assez inaudible pour nous. On forme un salarié, il s’insère dans notre société. Du jour au lendemain, il est renvoyé comme si c’était un criminel. Il faut qu’il revienne, car sa vie est ici, il a ses amis, son logement. Il avait tout ce qu’il fallait. Sa vie est ici en France. Il se bat depuis des années pour que sa nationalité soit reconnue. Ce sont des procédures très longues."

Dans l’attente d’une carte d’identité française

Boubou est né en France, mais il a grandi au Mali, avant de revenir à Paris en 2017. Il n'a jamais eu de papiers français, qu'il tente d'obtenir, en vain. À l’époque, son père n’avait fait le nécessaire pour qu’il puisse en obtenir. Boubou a entamé ses démarches administratives il y a six ans. Entre temps, il trouve un emploi au café Mirabelle. Au printemps dernier, il change de restaurant, pour occuper le poste de chef. Mais l’aventure tourne court. Fin juillet, il se retrouve "au mauvais endroit au mauvais moment, en plein milieu d’une bagarre", raconte Marion. Boubou se retrouve en centre de rétention. Il est finalement expulsé vers le Mali le 20 septembre.

Du harcèlement sur les réseaux sociaux

Mais la médiatisation de l’appel n’a pas eu que des effets bénéfiques. Des dizaines de commentaires négatifs ont afflué sur les réseaux sociaux. Un militant d’extrême droite très influent sur les réseaux relaie l’histoire de Boubou. En quelques heures, des dizaines de messages négatifs apparaissent sur la page Google du restaurant. "Médiocre et hors de prix, à éviter si vous désirez passer un moment qualitatif", "Très médiocre tant dans la nourriture que dans le service. Je ne conseille absolument pas ce café", ou encore "Restaurant qui emploie des clandestins. Une honte !!!"

"Ça nous choque", témoigne la gérante. "Cela nous désole. On est attaqué sur notre travail en tant que restaurant et professionnel. Les attaques sur mon restaurant, elles sont très violentes et injustes. Elles mettent mon activité et celle de mes salariés en danger."

"Ces messages m’ont touché", souffle le cuisinier. "Cela m’a fait hyper mal. On ne voit pas les choses de la même manière. Je travaille, j’ai cotisé pour la France, je paye mes impôts !", rétorque Boubou. À force de signalement, ses messages sont devenus illisibles. À l’inverse, des dizaines d’internautes ont commenté de manière très positive le restaurant, pour redorer le blason. Boubou compte toujours obtenir ses papiers français, une audience est prévue en février. En attendant, le jeune homme espère décrocher un titre de séjour pour revenir travailler à Paris. Il se rêve chef étoilé.