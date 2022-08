Salman Rushdie "sur la voie du rétablissement" et sa famille "soulagée", après l'attaque au couteau

La famille de Salman Rushdie s'est dite dimanche "extrêmement soulagée" que l'écrivain britannique ne soit plus sous assistance respiratoire et a assuré que son sens de l'humour restait "intact" malgré la gravité de ses blessures. Vendredi, l'écrivain britannique Salman Rushdie a été poignardé sur scène pendant une conférence littéraire aux États-Unis , au centre culturel de Chautauqua (Etat de New York). "Mon père est toujours dans un état critique à l'hôpital et reçoit un traitement intensif et continu", a indiqué son fils Zafar Rushdie, dans un tweet présenté comme posté au nom de la famille. "Nous sommes extrêmement soulagés qu'hier (samedi), il ait été débranché du respirateur et de l'apport en oxygène et qu'il ait pu dire quelques mots", a-t-il ajouté.

"Son état évolue dans la bonne direction"

"Bien que ses blessures soient graves et de nature à changer sa vie, son habituel sens de l'humour vif et provocateur reste intact", a poursuivi Zafar Rushdie, qui dirige une agence de relations publiques basée à Londres. Âgé de 75 ans, il n'est plus sous assistance respiratoire et "la voie du rétablissement a commencé", a indiqué son agent Andrew Wylie dans un communiqué transmis au Washington Post. "Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction", a ajouté ce proche de l'auteur des "Versets sataniques" poignardé vendredi matin une dizaine de fois au cou et à l'abdomen.

Un sens de l'humour intact

Son fils Zafar Rushdie a confirmé sur Twitter que son père "avait pu dire quelques mots" samedi et qu'il avait "conservé intact son sens de l'humour". La famille Rushdie s'est dite "extrêmement soulagée". Salman Rushdie reste hospitalisé depuis vendredi à Erié, en Pennsylvanie, au bord du lac qui sépare les Etats-Unis du Canada. Selon le New York Times samedi soir, citant M. Wylie qui avait été alarmiste vendredi, le célèbre écrivain, britannique et naturalisé américain, avait recommencé à parler.

L'agresseur présumé, Hadi Matar, 24 ans, inculpé de "tentative de meurtre et agression", a comparu samedi soir devant un tribunal de Chautauqua, en tenue rayée noire et blanche de détenu, menotté et masqué et n'a pas dit un mot, selon la presse locale. Les procureurs ont estimé que l'attaque de vendredi était préméditée. Le suspect, qui vit dans le New Jersey, a plaidé "non coupable" par la voix de son avocat et comparaîtra une nouvelle fois le 19 août. L'attentat a provoqué une onde de choc, particulièrement en Occident: le président américain Joe Biden a condamné "une attaque brutale" et rendu hommage à M. Rushdie pour son "refus d'être intimidé et réduit au silence" .