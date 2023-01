Après l'épreuve du Covid, les stations thermales traversent de nouvelles crises

Les couloirs des stations thermales d'Amélie-les-Bains ou Jonzac n'ont pas encore retrouvé leur activité d'avant 2020. L'an dernier, 437.000 personnes ont suivi une cure thermale médicalisée en France. Une fréquentation en baisse de 24,6% par rapport à 2019, l'année de référence pré-pandémique, mais meilleure qu'en 2021. La chute amorcée avec le Covid-19 et la fermeture de tous les établissements, prolongée par la crainte de clusters et contaminations, ralentit et donne de l'espoir aux professionnels du secteur.

Deux nouvelles menaces : l'inflation et les coûts de l'énergie

C'est désormais l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des Français qui inquiètent Thierry Dubois, président du Conseil national des établissements thermaux. "Les soins sont bien remboursés mais l'hébergement et la nourriture restent à la charge de la majorité des patients. Donc quand le transport, l'alimentation ou l'hébergement augmentent, cela devient difficile à supporter sur le plan économique pour des curistes qui n'ont pas de gros moyens financiers", déplore-t-il.

L'autre difficulté concerne la hausse des coûts de l'énergie. Les contrats arrivés à échéance en fin d'année sont multipliés par quatre ou cinq, "et il est difficile de baisser la consommation", concède Thierry Dubois, "soit l'eau sort très chaude et il faut la refroidir, soit elle sort froide et il faut la réchauffer. Et puis les curistes sont en peignoir dans les couloirs, on ne peut pas baisser la température à 19 degrés au risque de les rendre malades", assure-t-il.

La fréquentation des stations thermales est aussi un enjeu de développement économique pour les villes qui les accueillent. Près des trois quarts d'entre elles comptent moins de 5.000 habitants. Autant de thématiques qui seront au cœur du salon des Thermalies qui se tient à Paris du 19 au 22 janvier.