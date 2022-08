Après la crise du Covid-19, pourquoi les jeunes vont-ils si mal ?

Marie-Rose Moro est pédopsychiatre, professeure à l’université de Paris, et cheffe de service de la Maison de Solenn, la Maison des adolescents de l’hôpital Cochin. Invitée de l’émission "Un monde nouveau", elle a donné au micro de Sonia Chironi les causes actuelles du mal-être adolescent.

Avant la pandémie, une situation déjà pas très rose pour les jeunes

Marie-Rose Moro explique : « Avant la crise, nous étions déjà à un taux très élevé de malaises et de difficultés psychologiques et psychiatriques chez les adolescents et les jeunes adultes : de 8 à 10 % d'une classe d'âge. C’est énorme. Nous étions donc déjà en Europe l’un des pays où la santé mentale de nos adolescents était très précaire.

Publicité

Le Covid-19 a rendu la projection compliquée

En santé mentale et tout particulièrement en santé des plus jeunes, il n’y a pas de cause simple. Pour être heureux, et pour développer ce qu'on a à cultiver lorsqu'on est un enfant, puis adolescent, il faut que ce soit possible.

Il faut un environnement qui « croit » en ces adolescents et les aime. Ils ont besoin d’un avenir qui leur donne envie de grandir, de devenir adulte et de devenir des acteurs majeurs de la société.

Cette crise sanitaire a touché leur présent : les relations sociales, le fait d'aller à l'école, et de prendre plaisir à apprendre et à voir d'autres gens, mais aussi les relations dans la famille.

Et cela a affecté beaucoup leur futur. Les cicatrices psychologiques prennent beaucoup de temps pour se refermer sur le plan somatique. Il faut un délai pour retrouver le désir de grandir et l’envie de se confronter à la réalité quotidienne. Et toute cette incertitude a fait beaucoup de mal à nos adolescents".

Anorexie et envie de mourir

Marie-Rose Moro précise que "le malaise des plus jeunes prend deux formes. Premièrement, l'anorexie. C’est un phénomène international. Cette maladie a toujours existé chez les jeunes gens, en particulier chez les jeunes filles, même si maintenant, les garçons sont beaucoup plus atteints qu'avant. Là, suite au confinement, on a vu des jeunes décompenser. Ils étaient sur le mode : « Je n’ai plus eu envie de rien, donc, je n'arrive pas à manger. »

Et la deuxième chose, est l'augmentation des envies de mourir, des envies suicidaires. C’est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de la route. Ils sont en augmentation depuis deux ans.

Les filles sont cinq fois plus touchées que les garçons

Pour Marie-Rose Moro, si les filles ont plus tendance à retourner la violence contre elles-mêmes, « elles expriment également plus leur souffrance. Ces tentatives sont aussi une manière de dire : « Regardez au point où j'en suis, je n'arrive plus à avoir envie de vivre ».

Aucun geste suicidaire n’est anodin. Il est tragique à tout âge, et encore plus chez un adolescent. Quand il se taille le bras, il indique qu’il a perdu l'envie de vivre. Quoi de plus grave ? Ces tentatives de suicide sont extrêmement inquiétantes.»

La question de la réponse

La psychiatre poursuit : « Toute tentative de suicide dans nos pays tempérés devrait avoir une réponse à la hauteur. Il faudrait qu’on montre à cette jeune fille, ou à ce jeune homme qu’on entend son message. Là, on hospitalise et on évalue sa situation. Dans ces situations, la famille est une aide extraordinaire, on regarde comment elle peut aider. On cherche comment ça se passe aussi à l'école… Mais pour ça, il faut du temps, et des professionnels formés pour donner une réponse adaptée pour que ce geste suicidaire n’ait jamais à nouveau lieu. Pour cela, il faut des services de pédopsychiatrie qui ont les moyens de pouvoir accueillir ces jeunes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. »

ECOUTER | Un monde nouveau sur le mal-être des adolescents