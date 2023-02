Après le Covid-19, quels progrès pour lutter contre l’anosmie ?

L’anosmie, terme encore majoritairement inconnu des Français avant 2020, est presque désormais entré dans le langage courant. Ce terme scientifique, qui signifie la perte complète de l’odorat, a été l’un des premiers symptômes reconnus du Covid-19. Il touchait d’ailleurs, lors de la première vague épidémique, plus de 80% des patients ayant une forme légère ou modérée d’infection au coronavirus. Nombre de recherches ont été menées pour comprendre l’anosmie mais également pour tenter d’apporter des solutions quand celle-ci persiste après plusieurs semaines.

Différentes formes d'anosmie, parfois persistantes

La majorité des patients retrouve l’odorat une à deux semaines après l’avoir perdu. Mais pour certains malades touchés pendant les trois premières vagues du Covid-19, jusqu’à 20% d’entre eux selon certaines études, les séquelles persistent. "Cette perte d'odorat peut être complète, chez des patients qui ne sont plus capables de détecter les odeurs, elle peut être partielle, ou elle peut être caractérisée par des perceptions d'odeurs modifiées, ce qu'on appelle des parosmies. Souvent ce sont des patients qui perçoivent des odeurs nauséabondes là où il n'y a pas d'odeurs nauséabondes", explique Jérôme Lechien, professeur en ORL à l’hôpital universitaire de Bruxelles.

Une rééducation de l’odorat

Deux approches thérapeutiques sont connues pour aider ces patients à récupérer l’odorat : l’utilisation du plasma riche en plaquette pour régénérer l’organe olfactif et la rééducation de l’odorat comme l’explique le professeur Stéphane Hans, chef du service ORL à l’hôpital Foch de Suresnes. "L'intérêt c'est surtout d'utiliser des odeurs très marquées et très différentes les unes des autres : par exemple une odeur de chocolat, de banane, de citron. Deux fois par jour, le patient doit sentir l'odeur et se remémorer l'odeur parce qu'il y a des connexions entre le bulbe olfactif et la mémoire dans le cerveau", détaille le spécialiste.

Avec l’apparition des nombreux variants du Covid-19 depuis 3 ans, il y a quand même une bonne nouvelle : les chercheurs se sont aperçus que l’anosmie était de moins en moins présente chez les patients infectés par le coronavirus.