Après le succès de la première saison, "Drag Race" revient en France

Ce programme, France Télévisions pensait au départ diffuser uniquement sur sa plateforme Slash. Le groupe fait l’essai, 3 jours après le lancement, le 25 juin 2022, de le proposer sur France 2 en 3ème partie de soirée. Et c’est la surprise : "Un million de téléspectateurs ! On s’est réveillé et on s’est dit qu’ils avaient dû se tromper" raconte Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements qui se dit "fière, parce que bouger les lignes c’est ce qu’il y a de plus compliqué et je trouve qu’on a été récompensé parce qu’on se s’attendait pas à un tel succès."

13 dates au Casino de Paris pour les vedettes de la première saison

Avec plus de 2 millions et demi de vidéos vues sur les réseaux sociaux et 5 millions et demi en replay, cette première saison a en effet changé le regard sur la communauté LGBTQ+ en général, et Drag Queen en particulier. Raphaël Cioffi, co-producteur et auteur de Drag Race France ne cesse de le constater depuis un an.

Car juste après la diffusion de l’émission, il a accompagné la tournée Drag Race France et "il a fallu multiplier les dates par trois! Et on a vu venir toute sorte de public. A Paris, on a fait treize dates au Casino de Paris !" explique-t-il avant d’ajouter "si vous saviez le nombre de parents, d’adolescents, de profs, qui nous ont écrit pour nous dire à quel point ils avaient pu exprimer des identités, accompagner des amis dans des identités ! Il y a des familles qui se sont retrouvées autour du programme et qui ont pu parler ensemble. C’est super émouvant de voir une sorte de réconciliation."

Onze Queens dans la saison 2

Une réponse à l’image de l’émission, empreinte de joie et grave. "En France, contrairement à d’autres franchises, on a énormément axé les angles de discussions sur des discutions de société" complète le producteur Nicolas Missoffe. Pour ce co-producteur de chez Endemol, "de l’homophobie en passant par le coming-out, le VIH, tous ces sujets qui touchent des communautés, des français et nos Queens en ont parlé de façon extrêmement simple et je pense que c’est ça aussi qui a beaucoup touché le public".

Une recette qui sera la même en saison 2. Son animatrice, Nicky Doll, première participante française à l’émission outre-Atlantique, la promet "légendaire, haute en couleur et très bruyante" ! Et cette fois-ci onze (et non plus dix) Queens se lanceront dans la compétition. Ne manque que la date de début, que France Télévisions garde pour l’instant jalousement secrète. Ce sera pour l’été avec, comme invité du premier épisode, Chris de Christine and the Queens et le leader d’Indochine Nicola Sirkis.