Après le vote de la réforme des retraites au Sénat, quelle est la suite du programme ?

Le Sénat a été plus vite que prévu : alors que les sénateurs et sénatrices avaient jusqu’à dimanche soir pour examiner le projet de réforme des retraites, le vote a eu lieu en fin de soirée samedi, et le texte a été adopté par 195 voix pour face à 112 voix contre. Une "étape décisive pour faire aboutir une réforme qui assurera l’avenir de nos retraites", a déclaré Elisabeth Borne sur Twitter.

Le vote a eu lieu à l’issue d’une procédure accélérée déclenchée par Olivier Dusspot, ministre du Travail, vendredi, en se basant sur l’article 44-3 de la Constitution. Ainsi, les Sénateurs ont procédé à un vote unique du projet de loi en bloc, et non article par article, en se basant uniquement sur les amendements retenus par le gouvernement.

La commission mixte paritaire dès mercredi

La semaine qui arrive devrait donc être la dernière de ce feuilleton parlementaire engagé début février… mais elle s’annonce à hauts risques pour le gouvernement. Si en coulisses les négociations ont déjà commencé, c’est mercredi, à 9h, que s’engageront les travaux de la Commission mixte paritaire (CMP), à huis clos, à l'Assemblée nationale – pendant que dans les rues, une nouvelle journée de mobilisation est prévue.

Comme son nom l’indique, cette commission est composée d’autant de députés que de sénateurs (sept de chaque côté, et autant de suppléants), et aucun membre du gouvernement n’y participe. Elle a pour but d’harmoniser les versions des textes qui sont sorties des deux chambres, puisque l’Assemblée et le Sénat ont travaillé sur des amendements différents. Le camp présidentiel et la droite y sont majoritaires, avec respectivement cinq et quatre parlementaires.

Situation inédite

Or la situation de la réforme avant son arrivée en CMP est inédite : l’Assemblée nationale, qui faisait face à une procédure de vote limité dans le temps, n’a pas eu le temps d’examiner l’ensemble de la réforme, et de l’a donc pas votée. Et le Sénat, dans sa procédure accélérée, a adopté le texte mais sans vote détaillé article par article. La discussion qui s’engage mercredi sera donc bien plus qu’une simple procédure d’harmonisation, et autour de la mesure phare, celle du report de l’âge de la retraite à 64 ans, qui ne devrait pas bouger, de nombreuses questions sont encore en suspens.

Une date limite absolue le 26 mars

A partir de là, deux scénarios s’engagent : si la CMP ne parvient pas à trouver un accord, le texte devra reprendre sa navette parlementaire, en repartant au Sénat, puis à l’Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Mais tout cela devra se faire dans un temps extrêmement limité : le gouvernement, en insérant la réforme dans un projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale, a lancé une procédure qui oblige le texte a être voté sous 50 jours. Le Parlement aura donc jusqu’au 26 mars pour cette deuxième navette parlementaire, sans quoi - et ce serait une première dans l’histoire de la Ve République - le gouvernement aura de mettre en oeuvre la réforme par ordonnances.

Un vote final possible dès jeudi

Le deuxième scénario est celui où la CMP parvient à un accord. Dans ce cas, le vote final de cette version du texte est d’ores et déjà prévu jeudi : l’examen aura lieu le matin au Sénat, et l’après-midi à l’Assemblée nationale. Mais sur ce vote, la majorité n’est pas encore acquise. "Cela peut se jouer à deux-trois voix, dans un sens ou dans l’autre", faute de majorité absolue pour le groupe Renaissance et ses alliés. Si la majorité peut compter sur l’appui des députés LR, plusieurs députés du camp présidentiel et de la droite sont encore hésitants. Selon une source gouvernementale, la Première ministre "négociera jusqu'au bout pour avoir une majorité".

L'ombre du 49-3 et des motions de censure

L’objectif pour le gouvernement est clair : éviter d’avoir à sortir son arme ultime, l’article 49-3, utilisé à dix reprises cet automne sur les projets de loi budgétaires, qui permet de contourner le vote, mais expose le gouvernement à des motions de censure de la part de l’opposition. Si ce mécanisme est enclenché, le gouvernement devra l’avoir décidé mercredi en Conseil des ministres ou jeudi lors d’un conseil exceptionnel, et les motions de censure seront examinées samedi au plus tôt au palais Bourbon.

Même après cela, le parcours du combattant ne sera pas totalement achevé, l’opposition ayant déjà fait savoir qu’elle envisageait de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Et même sans 49-3, elle pourrait tenter de faire adopter une motion de censure contre le gouvernement.

Si, enfin, l’exécutif est pris de court dans ses calculs et ne dégaine pas le 49-3, mais n’obtient pas de majorité sur le texte, alors celui-ci sera purement et simplement rejeté. Là encore, ce ne sera pas la fin de l’histoire : à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a fait planer la menace d’une dissolution en cas d’échec sur cette réforme.