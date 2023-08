Après les émeutes, une course contre la montre pour réparer les écoles avant la rentrée

Après le choc et la sidération, il a vite fallu se retrousser les manches. A Lormont, 23.000 habitants en banlieue bordelaise, l'école maternelle Condorcet a été incendiée début juillet. Et pour le maire Jean Touzeau, l'objectif c'est la réouverture malgré la difficulté à trouver des artisans au mois d'août pour boucler les travaux.

L'élu a déjà acté la dépollution des locaux et espère gagner cette course contre la montre : "maintenant en août nous allons procéder à tous les travaux de peinture et d'électricité. Puis sur la deuxième quinzaine, ce sera la mise en place de modulaires pour accueillir certaines activités des 125 élèves". Jean Touzeau voulait absolument rouvrir l'établissement dès septembre, "pour ne pas ajouter au traumatisme", explique le maire qui a décidé de rester tout l'été dans sa commune. A Lille, les travaux seront aussi bouclés d'ici un mois pour permettre aux élèves de l'école élémentaire Launay de retrouver leur établissement, promet la mairie.

Répartir les élèves dans d'autres écoles

Mais une telle prouesse n'était pas possible dans des nombreuses autres villes. A Strasbourg, les 240 élèves de l'école maternelle Marguerite Perey seront en septembre répartis sur les groupes scolaires environnants jusqu'au retour des vacances de la Toussaint, et la fin espérée des travaux.

A Mâcon, c'est aussi une maternelle qui a pris feu, et le maire, Jean-Patrick Courtois, a eu une bien mauvaise surprise. "Les experts ont découvert de l'amiante", explique l'élu, "avant de faire des travaux il faut faire une étude, attendre son retour, puis lancer un marché public, et enfin les travaux. Dans le meilleur des cas nous pourrons rouvrir dans un an, mais je table plutôt sur 18 mois", concède Jean-Patrick Courtois. Les élèves seront répartis dans cinq écoles.

C'est aussi la solution choisie à La Verrière dans les Yvelines : deux établissements ont brûlé, les élèves seront accueillis ailleurs après quelques travaux dans les établissements dont les effectifs vont gonfler. "Il faut réaménager un espace qui servait de réfectoire", détaille Fouzi Moussa adjoint au maire en charge de l'urbanisme et des travaux, "ce sera désormais une salle de classe supplémentaire. Heureusement nous pouvons compter sur le soutien de la Région, du Département et de l'agglomération" se félicite l'élu.

Des surcoûts très élevés

Car dans toutes ces communes, travaux ou réaménagement des dispositifs d'accueil ont un coût. A La Verrière, la mairie doit aussi mettre en place un transport scolaire, pour permettre aux élèves de rejoindre une école, située à l'autre extrémité de la ville. Et il faudra compter 20 millions d'euros pour réparer ou rebâtir les deux écoles incendiées, quand le budget annuel d'investissement plafonne à 12 millions.

Mi-juillet, la Fédération française de l'assurance a chiffré à environ 225 millions d'euros les dégradations commises sur les bâtiments publics lors de ces émeutes.