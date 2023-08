Après les "rencontres de Saint-Denis", un Président satisfait mais des oppositions sceptiques

Peu d'annonces concrètes mais la promesse de se revoir. Voilà ce qui ressort des "rencontres de Saint-Denis", organisées mercredi par Emmanuel Macron avec les chefs des partis d'opposition. Dans le huis clos de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, ils ont échangé pendant pas moins de 12 heures, jusqu'à 3 heures du matin environ, autour de trois thèmes. La seule annonce concrète concerne le principe d'organiser une conférence sociale.

L'entourage du Président le dit très satisfait de cette réunion inédite. Si les oppositions affirment avoir été déçues par les discussions, elles acceptent de participer à une nouvelle session de travail. Même format, mêmes conditions mais aucune date prévue.

Publicité

Une conférence sociale mais pas (encore) de référendum

La seule chose concrète qui ressort dans l'immédiat des discussions est le principe d'une conférence sociale, réclamée depuis des mois, notamment par la gauche. Le président se dit favorable à une grande réunion sur les carrières et sur les bas salaires, en-dessous du Smic.

Aucune annonce en revanche sur l'organisation d'un référendum. Les participants évoquent un travail pour élargir le champ des sujets que l'on peut soumettre à référendum : il s'agirait donc d'abord de changer la Constitution, avant d'en appeler éventuellement au peuple. Ce n'est donc pas pour tout de suite.

Le Président est "très satisfait" de ces "rencontres de Saint-Denis", selon son entourage, qui décrit "un grand moment de politique", "des débats apaisés, francs, sincères et toujours courtois". "Douze heures en tête-à-tête avec les oppositions, on vous aurait dit cela il y a quelques mois, vous ne nous auriez pas cru", ajoute un proche du chef de l'État.

Ses adversaires clament leur déception mais acceptent de le revoir, dans le même format, à une date qui reste à préciser. La situation politique est toujours compliquée mais le président pense avoir repris la main sur l'agenda : ce sont désormais ses détracteurs qui attendent la lettre de synthèse qu'il doit leur envoyer dans les prochains jours.

"On est venus, on a vu, on a été déçus"

Les portes n'ont pas claqué mais les oppositions restent sceptiques. Premier à se présenter devant les médias à l'issue de ce sommet à huis clos, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a évoqué des débats "francs" mais s'est dit "dans l'incapacité" de préciser sur quoi ils déboucheraient. "Il n'y a pas de conclusion pour l'instant", a-t-il dit, expliquant que le chef de l'État devait "revenir vers la représentation nationale pour fournir un agenda et un calendrier". "Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, il faudra voir quelles suites le président souhaite donner, j'espère lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction", ajoute le président du Rassemblement national.

Manuel Bompard, pour la France Insoumise, a lui "eu l'impression de vivre 12 heures sur la planète Mars, aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités". LFI et ses partenaires demandaient le blocage des prix pour faire face à l'inflation mais "le président de la République l'a balayé d'un revers de la main", selon le député.

Ces partis de gauche réclamaient aussi l'organisation d'un référendum sur la réforme des retraites. Mais Emmanuel Macron "a dit qu'il assumait sa réforme et qu'il n'était pas question de la soumettre à référendum donc je crains que les Français ressortent très déçus de ce rendez-vous", estime Manuel Bompard.

"On est venus, on a vu et on a été déçus", a déclaré pour sa part Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe écologie les verts. "Le vivant s’effondre. La planète devient progressivement inhabitable. Et ces 12 heures de discussion m’ont paru en décalage total avec l’urgence environnementale et sociale", conclut la cheffe des écologistes.

Le patron des Républicains Éric Ciotti s'est, lui, déclaré "pour l'heure pas convaincu" par la réunion et affirme en attendre une traduction "concrète". "Je ne sais pas sur quoi tout ça va déboucher", a affirmé le numéro 1 du parti Les Républicains sur France 2, tout en reconnaissant que l'exercice était "opportun".