Après NPR, la radio suédoise SR et Radio-Canada suspendent à leur tour leur présence sur Twitter

Leur compte sera muet jusqu'à nouvel ordre. Le groupe de médias public CBC/Radio-Canada et la radio publique suédoise SR ont annoncé lundi et mardi leur décision pour le premier de "suspendre" sa présence sur Twitter, pour l'autre d'y "cesser" ses activités, après la décision de la plateforme d'Elon Musk de leur accoler l'étiquette de "média financé par le gouvernement".

Il s'agit là de deux nouveaux médias qui, après la radio américaine NPR , protestent contre le traitement réservé par le réseau social aux médias de service public, classés en trois catégories selon leur type de financement.

Que disent Radio-Canada et Sveriges Radio ?

"En mettant ainsi en doute notre indépendance au moyen de cette étiquette mensongère visant à tromper le public, ce réseau remet en question l'exactitude et le professionnalisme du travail effectué par nos journalistes", a déclaré Radio-Canada dans un communiqué. "Notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux", a ajouté le groupe, qui rappelle que son "indépendance éditoriale" est protégée par loi, et qu'il est "financé par des fonds publics au moyen d'un crédit parlementaire voté par tous les députés".

"Maintenant, les gens savent que c'est de la propagande Trudeau, pas des nouvelles", s'est réjoui (sur Twitter) Pierre Poilievre, un opposant conservateur au Premier ministre canadien sur Twitter après l'annonce. Ce dernier a pour sa part rappelé l'indépendance des médias et fustigé l'attitude de ses adversaires. "Le Parti conservateur a choisi de s'attaquer à une institution importante pour bien des Canadiens, et a choisi de le faire en allant voir des milliardaires des géants du web aux États-Unis", a déploré Justin Trudeau.

Pour sa part, le groupe Sveriges Radio indique avoir, "depuis un certain temps, réduit la priorité de sa présence sur Twitter". Désormais, "nous avons maintenant pris la décision d'arrêter complètement d'être actifs sur la plateforme, ainsi que de supprimer une série de comptes", a déclaré sur son blog le groupe d'antennes le plus écouté du pays nordique.

Quel est le problème entre les médias et Twitter ?

Les décisions de ces deux entreprises interviennent sur fond de mise en place d'une nouvelle politique de certification controversée, le réseau accordant notamment à partir du 20 avril la célèbre coche bleue uniquement aux utilisateurs qui paieront pour s'en prévaloir. Il est d'ores et déjà impossible (autrement qu'au moyen d'extensions du navigateur) de différencier un compte ayant payé pour disposer de cette coche d'un compte vérifié sur la base de l'ancien système.

Depuis plusieurs semaines, Twitter avait déjà différencié les comptes représentants des gouvernements, des ministres, des institutions, des médias, en leur accordant une coche grise ou dorée et passe désormais à une nouvelle phase de différenciation plus précise des médias publics, selon leur financement, avec un petit texte sous le nom du compte. L'entreprise prévoit de facturer la certification huit dollars par mois pour un utilisateur lambda, onze dollars en passant par le magasin d'applications d'Apple et jusque 1.000 dollars pour une entreprise.

Mais au-delà, Elon Musk fait volontiers preuve de mépris envers les médias traditionnels. Ces derniers temps, les questions de la presse au service de communication de Twitter se voient renvoyer en email automatique un émoji... caca. Dans une interview récente à la BBC , le patron de Twitter a esquivé plusieurs questions sur les fake news en retournant au média britannique ses questions sur la désinformation. Initialement identifié comme "média financé par le gouvernement", le groupe public a d'ailleurs, après protestations, été finalement étiqueté "financé par l'État".

Début avril, enfin, Twitter a retiré la coche de certification au compte officiel du New York Times, après un tweet d'Elon Musk accusant le quotidien américain de "propagande, même pas intéressante" et comparant son fil d'actualité à "l'équivalent sur Twitter d'une diarrhée, illisible". Le New York Times avait considéré qu'il n'avait pas à payer pour conserver sa certification.

Précisement, quelles sont les différentes catégories définies par Twitter ?

Selon le Centre d'aide de Twitter , il existe désormais une distinction entre les comptes publics individuels et les comptes publics institutionnels (notamment dans la forme de la photo de profil et la couleur de coche), basée notamment sur... une page Wikipédia . Le réseau social a également fait le distinguo entre trois catégories :

Les médias affiliés à l'État ("state-affiliated media"), lorsque le pouvoir "exerce un contrôle sur le contenu éditorial, par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d'un contrôle sur la production et la distribution" ; Les médias financés par le gouvernement ("government-funded media"), lorsqu'ils sont "en partie ou totalement" financés par l'exécutif et où le pouvoir peut avoir "divers degrés d'implication" ; Les médias financés par l'État ("publicly-funded media"), qui sont financés par des fonds publics "sous forme de droits de licence, de contributions individuelles, de financement public ou commercial".

Qu'en est-il des médias français ?

Pour l'instant, aucun média français n'a exprimé publiquement son souhait de quitter le réseau social. S'agissant des médias publics, les comptes institutionnels des entreprises ont tous été classés comme "financés par l'État" mais tous les comptes de chaînes n'ont pas subi le même sort. À titre d'exemple, RFI et France 24 ont par exemple été classés de la sorte. Mais pas les comptes des chaînes de Radio France (France Inter, France Culture, France Bleu, etc.) et les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 5).