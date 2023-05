Après plusieurs années de baisse, le tabagisme stagne en France

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, Santé Publique France publie les dernières estimations de la prévalence du tabagisme parmi les adultes de 18 à 75 ans. Ces résultats montrent qu'en 2022 plus de trois personnes sur dix déclarent fumer et un quart déclare fumer quotidiennement. Et l'évolution n'est pas bonne : désormais, le tabagisme stagne en France.

Les conséquences du Covid-19

Pourtant, en 2014, la France a adopté un plan tabac ambitieux avec l'instauration des paquets neutres, le remboursement des gommes à mâcher et l'interdiction de fumer dans de nombreux lieux publics. Et ces décisions ont des répercussions directes. Entre 2016 et 2019, le taux de fumeurs quotidien chute de cinq points, passant de 29 à 24%.

Trois ans plus tard, le tabagisme ne diminue plus, selon une étude menée par Santé Publique France. L’une des raisons est l’épidémie de Covid-19, avec ses confinements et ses restrictions. Les femmes et les populations les plus défavorisées ont même augmenté leur consommation. "Or, ce sont des populations particulièrement touchées par la crise", explique Anne Pasquereau, chargé d'études à Santé Publique France au sein de l'unité addictions. "Chez les personnes les plus défavorisées, la cigarette peut être perçue comme un outil pour gérer le stress ou surmonter les difficultés du quotidien."

Les adeptes du vapotage augmentent

Face au tabac, les inégalités sociales sont toujours plus fortes : les personnes qui n'ont aucun diplôme fument deux fois plus que celles qui ont fait des études après le bac. Ces inégalités seront d'ailleurs un enjeu majeur pour le troisième programme national de lutte contre le tabac, qui sera lancé dans les prochains mois. Santé Publique France constate également une tendance à l’augmentation du vapotage. En 2022, "41,2 % des 18-75 ans déclarent avoir déjà expérimenté la cigarette électronique. La prévalence du vapotage quotidien s’élève à 5,5 %", contre 2,5% en 2016. Plus de 7% des 18-25 ans affirment vapoter.