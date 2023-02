Après quinze ans d'activité, Vice France ferme ses portes

Après un peu plus de quinze ans d'existence, le site d'informations en ligne Vice France cessera ses activités d'ici la fin mars, a annoncé sur Twitter le rédacteur en chef du pure player Paul Douard. "Pas de drama. Juste la frustration de perdre un média avec un ton, une liberté et des choix audacieux. Quelque chose de rare aujourd’hui", écrit-il. En difficulté quant à la recherche de son modèle économique, le groupe américain Vice Media a décidé de fermer son bureau français.

Sur Twitter, journalistes, collaborateurs et lecteurs saluent eux la fin d'un média "à part", "défricheur", dans lequel on pouvait "écrire sur tout". Vice France s'était notamment fait connaitre en 2014 avec une série de reportages en immersion avec le groupe terroriste Daesh. En plus des grands reportages, le média publiait des enquêtes sur des sujets sociétaux et des articles avec un ton décalé, irrévérencieux, parfois potache. Dans les années 2010, les formats incarnés avait trouvé leur cible parmi la jeunesse.

Une trentaine de salariés licenciés

La fermeture du bureau français du média a été annoncée aux salariés il y a quelques semaines, par les équipes de ressources humaines à New York. "C'est une décision purement stratégique du groupe de se recentrer sur l'anglais", déclare Paul Douard à France Inter. "Le bureau français n'avait pas de problèmes particuliers". Ce bureau comptait une trentaine de salariés, dont huit titulaires au sein de la rédaction, qui seront licenciés.

Dans un contexte difficile pour les médias, le groupe américain Vice Media tente de revoir son modèle économique, basé sur la publicité. Depuis janvier, il est à vendre. La direction, qui espérait tout d'abord trouver un repreneur pour un prix d'un à un milliard et demi de dollars, devrait finalement devoir passer sous la barre du milliard, rapporte la chaîne américain CNBC . Un montant bien loin des 5,7 milliards de dollars, sa valeur estimée à son apogée. Vendredi, la directrice générale du groupe, Nancy Dubuc, a annoncé sa démission surprise après cinq ans à sa tête.

Né dans les années 1990 à Montréal, Vice était à l'origine un modeste magazine imprimé, gratuit, qui se voulait subversif, punk. Une fois en ligne, il a connu un développement fulgurant dans les années 2000 puis 2010, parvenant à lever des centaines de millions de dollars de fonds, auprès d'investisseurs tels que Rupert Murdoch (qui possède notamment Fox News) et Disney. En France, le média s'était fait connaitre en 2014, avec la réalisation d'une série de reportages en immersion avec le groupe terroriste Daesh. Plateforme multi-langues, Vice a ouvert des bureaux dans de nombreux pays et plusieurs chaines de télévisions. Créée en 2016 en partenariat avec Canal+, la chaîne français Viceland a opéré jusqu'en 2021.