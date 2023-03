Retraites : Emmanuel Macron promet a des députés de la majorité de prendre la parole dans quelques semaines

S'adresser aux Français une fois le soufflé des retraites retombé. Sommé par plusieurs députés de son camp de revenir en première ligne, de donner une impulsion à un quinquennat "bien mal parti" selon les mots d'un participant, Emmanuel Macron l'a promis jeudi : il parlera d'ici quelques semaines.

Jeudi matin, le président a rencontré des députés Renaissance, Modem et Horizons, membres de la commission défense. Conviés à venir échanger sur la loi de programmation militaire, la guerre en Ukraine, les élus membres de la commission défense de l’Assemblée ont profité de l'occasion pour tenir "un langage de vérité" à Emmanuel Macron, raconte un participant. “Il aurait été faux de dire que tout va bien, cela n’aurait pas rendu service au Président” raconte un poids lourd de la majorité.

Publicité

À réécouter : Réformer les retraites :Macron persiste L'édito éco Écouter plus tard écouter 2 min

"Embourbés dans cette réforme"

Pendant plus de deux heures, le chef de l’Etat se retrouve face à des députés inquiets. Où est le cap ? Comment tourner la page du raté des retraites ? "En 2017, on savait où on allait, là on est embourbé dans cette réforme qui nous empêche d'avancer" regrette un participant qui décrit, comme nombre d’autres députés, une France à deux vitesses. “Sur le terrain, on ne me parle pas de la loi immigration, mais d’éducation et de déserts médicaux.”

En plein débat au sénat, le Président s'est bien gardé de commenter le processus législatif mais a de nouveau vigoureusement défendu sa réforme des retraites, invitant tous les députés de sa majorité à la voter, et en laissant pensifs plus d'un : "Pourquoi ne l'a-t-il pas fait comme ça auprès des Français ?"