Après son tweet polémique sur Emmanuel Macron et Pétain, l'Insoumise Mathilde Panot assume

Non, Mathilde Panot ne regrette pas et assume son tweet polémique publié samedi après-midi, en marge des commémorations des 80 ans de la rafle du Vel’ d’Hiv. Dans ce message, qui a provoqué un tollé, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée reprochait notamment à Emmanuel Macron d'avoir rendu "honneur à Pétain" en 2018.

"Bien sûr que non, Emmanuel Macron n'est pas Philippe Pétain"

"Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vél d’Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN​", écrivait-elle samedi. Malgré une volée de critiques à son encontre encore lundi matin, Mathilde Panot s’est justifiée et a maintenu ses propos. Elle ne compte pas supprimer son tweet. "Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? (...) Bien sûr que non Emmanuel Macron n'est pas Philippe Pétain", a déclaré Mathilde Panot sur franceinfo .

"Une commémoration, c’est aussi un moment où nous devons pointer des responsabilités. S'il y a devoir de mémoire, il y a aussi devoir de vigilance sur les résurgences", argumente Mathilde Panot. "Ce que j'ai voulu dire avec ce tweet", poursuit la députée, "c'est que non seulement il y a 89 députés RN à l'Assemblée nationale, ce qui (...) nous fait dire qu'il faut toujours continuer la lutte contre les théories et les idées d'extrême droite, racistes et antisémites, mais aussi qu'il n'est pas admissible de rendre hommage à Pétain".

En 2018, lors des commémorations de l’armistice de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron avait qualifié Pétain de "grand soldat" de la Grande Guerre, même si celui-ci a ensuite "conduit des choix funestes", selon les mots du chef de l'État.

Attaquée par la majortié

Durant tous le week-end, les propos de Mathilde Panot ont suscité de vives réactions, surtout au sein de la majorité. "Au-delà de la honte. On n'ose y croire. Retirez ce message et présentez vos excuses à la France, vite", clame Clément Beaune , le ministre délégué chargé des Transports. Son collègue du ministère de Travail Olivier Dussopt ajoute : "Aucune limite dans l'indécence". La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a choisi de paraphraser Robert Badinter : "Les morts vous écoutent. Croyez-vous qu’ils écoutent ça ? Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous."

Lundi matin, plusieurs ministres sont revenus sur la polémique, comme Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie a lui aussi dénoncé le tweet de Mathilde Panot , qui "joue avec ce avec quoi on ne devrait jamais jouer : la douleur des mémoires. C’est à l’image de la politique de la France insoumise : le bruit, la fureur, les excès, le mensonge et la manipulation en permanence." Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a également réagi : "Elle vous parle pas, elle vous engueule. Elle n'écrit pas, elle vous offense (...) Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu’on tweet sinon on prend un pseudonyme. Il faut essayer d'apaiser le débat en politique."

Embarras à gauche

Même à gauche, le message de l’élue du Val-de-Marne embarrasse. Le député socialiste Jérôme Guedj, écrit : "Quand on s'offusque légitimement des équivalences hasardeuses et injurieuses, on s'abstient soi-même d'y céder. Donc de la même manière que LFI≠RN, Macron≠Pétain. Et surtout en une journée de commémoration et donc d'union nationale, produire de la polémique dessert la cause."

"Il y a un temps pour tout et parce que ces événements sont une blessure dans notre Histoire, ils supposent que ce jour-là, on s'abstienne de toute formule qui peut prêter à polémique, et donc je regrette effectivement que ces mots aient été prononcés ce jour-là", a déploré de son côté sur Europe 1 le patron du PS Olivier Faure.

Un épisode qui enfonce donc un coin au sein de l'alliance de gauche, déjà divisée sur la suite à donner à l'enquête judiciaire qui vise l'insoumis et président de la commission des finances à l'assemblée Éric Coquerel.