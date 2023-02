Après Twitter, Facebook et Instagram veulent faire payer la certification des comptes

"Facebook est gratuit et le restera toujours", a longtemps affiché, sur sa page d’accueil, le plus populaire réseau social du monde, Facebook. Cela va-t-il rester le cas ? Dimanche, le patron de Meta, maison-mère notamment de Facebook et d’Instagram , a annoncé le lancement d’un nouveau programme, nommé "Meta Verified".

Peu après Twitter avec son offre Twitter Blue, Meta propose donc une formule payante pour Facebook et Instagram. L’objectif : assurer une meilleure surveillance des comptes abonnés grâce à une certification, proposer aux compte abonnés une meilleure exposition, et donner un accès privilégié à un service client en cas de problème.

Une "coche" bleue comme sur Twitter

Concrètement, l’utilisateur ou l’utilisatrice qui souscrira au service se verra attribuer une petite coche bleue après vérification de sa pièce d’identité – ce qui n’est pas le cas sur Twitter Blue, ou le paiement suffit à déclencher la certification. Il sera donc interdit d’utiliser un pseudonyme, et tout changement de nom ou de date de naissance impliquera une nouvelle vérification, assure-t-on. En revanche, comme sur Twitter, la "coche" bleue du compte certifié sera la même que celle des personnalités publiques dont le compte est déjà validé – impliquant des risques de confusion.

La formule Meta Verified n’est pour l’instant disponible que dans deux pays, en Australie et en Nouvelle-Zélande, deux territoires que Meta avait déjà utilisés pour des expérimentations. Il revient à 11,99 dollars par mois, et plus (14,99 dollars par mois) pour ceux et celles qui passent par les applications pour souscrire, en raison des commissions ponctionnées par l’App Store et le Play Store. Le communiqué de Meta affirme bien qu’il s’agit d’une expérimentation, son extension au reste de la planète dépendra donc de son succès sur ces territoires.

Couvrir les frais de sécurité

Mais la justification de l’abonnement est remise en cause : là où Twitter évoque essentiellement des fonctionnalités supplémentaires et une mise en avant des publications, Facebook évoque la question de la sécurité. "Nous fournissons déjà des protections et une certaine assistance à tout le monde. Mais la vérification des identifiants gouvernementaux et la fourniture d’un accès direct à l’assistance clientèle pour des millions ou des milliards de personnes coûtent beaucoup d’argent", peut-on lire dans le communiqué de Meta.

Pour l’entreprise, qui a subi ses premières pertes importantes l’année dernière, le lancement de cette formule est une façon de couvrir les coûts liés à la garantie de la sûreté de ses utilisateurs et utilisatrices. Cette formule semble donc s’adresser avant tout aux créateurs et créatrices de contenu, et aux influenceurs et influenceuses, qui souhaitent maximiser leur lutte contre l’usurpation de leur identité.