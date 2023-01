Après un dramatique naufrage de migrants, le procès de quatre passeurs à Dunkerque

Ils seront quatre sur les bancs des prévenus devant le tribunal correctionnel de Dunkerque. Quatre Iraniens âgés de 33 à 42 ans, tous jugés pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, et mise en danger d'autrui. L'un des quatre se présente comme une victime des autres. Tous quatre vont être jugés pour leur rôle dans le tragique naufrage d'un bateau de migrants, le 27 octobre 2020. Sept migrants avaient perdu la vie, dont une famille entière.

Il faisait gris et il y avait du vent, ce mardi d'automne, quand les passeurs ont mis à l'eau le petit bateau de pêche. Il mesurait cinq mètres de long sur un de large, et ne pouvait supporter que le poids de quelques passagers. Ce 27 octobre, vers 8 heures du matin, il y avait à bord 22 migrants entassés sur l'embarcation, collés les uns aux autres, si serrés qu'ils ne pouvaient plus bouger. Si apeurés que certains voulaient descendre. Une famille avait aussi refusé de monter. Un certain "Sadiq", aux apparences de chef des passeurs, hurlait et insultait les récalcitrants. Il les menaçait de ne pas leur rendre l'argent qu'ils avait donné, toutes leurs économies et souvent bien plus encore : quelque 2.000 euros par personne. Selon certains rescapés du naufrage, ce passeur en chef aurait carrément menacé de tuer ceux qui ne voulaient pas grimper sur l'embarcation.

Publicité

Le pilote assure qu'il n'avait jamais navigué

Alors la plupart ont embarqué, à Loon-Plage, tremblant de peur mais aussi remplis de l'espoir fou d'atteindre l'Angleterre, cette terre dont ils rêvaient de l'autre côté de la Manche. Sur le petit bateau de pêche, il y avait des adultes et des enfants. Quelques-uns s'étaient parés d'un gilet de sauvetage, mais la plupart comptaient sur les passeurs qui leur avaient promis d'en distribuer. Ils n'ont pas tenu parole. Alors, des passagers se sont mis à fabriquer fébrilement des bouées de fortune avec des bouteilles en plastique.

Le pilote qui a fait démarrer le petit bateau assure qu'on l'a forcé. Qu'il n'avait jamais navigué. Qu'il s'est retrouvé à la barre parce que les passeurs lui auraient proposé un marché : payer moins que les autres pour gagner l'Angleterre. Comme les autres occupants du bateau, il dit avoir dormi dans la "jungle" de Calais ou le camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque, les jours précédents, et avoir été approché par le passeur en chef. Tous les rescapés racontent que le 26 octobre 2020, on leur a donné rendez-vous pour prendre un bus, puis on les a forcés à marcher entre six et huit heures en pleine nuit, avant d'arriver au petit matin sur cette plage où ils ont vu les passeurs tracter un bateau sur la remorque d'un SUV. Eux étaient cachés dans les dunes comme on leur avait demandé. Puis, la plupart ont donc grimpé sur l'embarcation.

Le "passeur en chef" resté sur la plage

Quand le bateau s'est éloigné de la plage, le vent soufflait à 17 noeuds, 25 en rafales. En météo marine, c'est un vent modéré, avec des vagues, et quelques crêtes d'écume. Au bout de quelques dizaines de minutes de navigation, les rescapés racontent qu'une vague les a submergés. Ils ont essayé d'écoper avec leurs bouteilles de plastique. En vain. Le moteur s'est coupé net. Et une seconde vague a fait chavirer l'embarcation. Des hommes ont réussi à s'agripper à la coque. D'autres, qui ne savaient pas nager, ont coulé. Une famille iranienne, qui s'était blottie à l'intérieur de la cabine de pilotage, y est restée coincée. Le père, la mère, et leurs trois enfants sont morts noyés. Le corps du petit dernier, un bébé, n'a été repêché que des semaines plus tard, dérivant au large des côtes norvégiennes. Les secouristes ont découvert d'autres victimes sans réussir à les identifier formellement.

Tous les survivants ont raconté aux enquêteurs que le pilote du bateau avait voulu rebrousser chemin juste avant le naufrage. Chacun avait cette peur au ventre, à bord de cette coquille surchargée, dans le creux des vagues. Celui qui est considéré comme le passeur en chef est lui toujours resté sur la plage, au sec, deux autres complices. Peu après ce tragique naufrage, ils sont même soupçonnés d'avoir organisé un autre passage de migrants, au mépris de la vie de ces derniers.

Malgré ces drames, il y a toujours plus de migrants qui tentent de traverser la Manche sur des embarcations surchargées. 45.000 ont réussi à rejoindre les côtes anglaises l'an dernier.