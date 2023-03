Après un mois d'exploitation l'Astérix de Canet franchit la barre des quatre millions d'entrées

Un mois après sa sortie, où en est le film des aventures d'Astérix version Guillaume Canet au box-office ? Le long-métrage à 65 millions d’euros de budget continue d’attirer du public et a franchi la barre des quatre millions d’entrées après quatre week-ends. C’est la première fois qu’un film dépasse ce seuil depuis "Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?" en février 2019.

La semaine dernière, entre le 22 au 28 février, "Astérix et Obélix : L'empire du milieu" a totalisé 514.000 entrées, selon les chiffres publiés par CBO Box Office. Après un mois d’exploitation, c’est deux fois moins qu’il y a deux semaines. C’est également moins bien que "Alibi.com 2", mais mieux que le Marvel Ant-man et le dernier Spielberg, "The Fabelmans". Astérix a face à lui un sacré concurrent, avec "Alibi.com 2" : 2,8 millions d’entrées en trois semaines. Il est le second plus gros succès français depuis la réouverture des salles à cause du Covid en 2020.

Aussi bien que le "Grand Bain" et "Aladin"

Si le film de Guillaume Canet dépasse "Astérix & Obélix au service de sa majesté" et "Le Secret de la potion magique", il reste encore loin d’"Astérix aux Jeux olympiques" et ses 6,8 millions d’entrées. Au même stade, et malgré les très mauvaises critiques, le film de Thomas Langmann et Frédéric Forestier comptait deux millions de spectateurs en plus. Selon les projections , le film de Guillaume Canet devrait atteindre les 5 millions d’entrées finales. Loin, très loin des 12 millions de l'inatteignable "Mission Cleopatre" de Chabat.

En revanche, s’il continue sa marche en avant, Astérix pourrait entrer dans le top 10 des films Français les plus vues de ces dix dernières années. Il s’apprête à dépasser le Grand Bain (2018), Les Nouvelles Aventures d’Aladin (2015) et Raid Dingue (2017), réalisé par Dany Boon.

Meilleur démarrage pour un film français

Sur le site Allociné, il recueille la note spectateurs de 1,9 sur 5, avec plus de 10.000 votants. Grâce aux avant-premières "Astérix et Obélix : l’Empire du milieu " avait réalisé le meilleur démarrage pour un film français depuis quinze ans , et le septième démarrage de tous les temps pour un film français. Avec 65 millions d'euros de budget, "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" est le neuvième film français le plus cher de l'histoire. Selon Télérama , le film doit atteindre les six millions de spectateurs pour rentrer dans ses frais et être rentable.