Après un sondage en ligne, Elon Musk annonce qu’il va quitter la tête de Twitter

Il avait pris l’habitude de prendre ses décisions de PDG en sollicitant l’avis des utilisateurs - comme par exemple sur le rétablissement des comptes bannis : cette fois, Elon Musk a été pris à son propre jeu. Mardi soir, l’homme d’affaires a annoncé son intention de lâcher les rênes de l’entreprise.

57% de votants pour la démission de Musk

"Je démissionnerai de mes fonctions de PDG dès que j’aurai trouvé quelqu’un d’assez fou pour prendre ce job !" a tweeté lundi soir Elon Musk. Il restera en revanche le propriétaire de l’entreprise dont il a racheté l’intégralité des parts pour 44 milliards de dollars il y a deux mois. Et il gardera la direction "des équipes logiciels et serveurs", a-t-il annoncé dans son tweet.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L'annonce d'Elon Musk fait suite à un sondage Twitter lancé par le patron du réseau social lundi. À la question "Est-ce que je dois quitter la tête de Twitter ?", plus de 17,5 millions de personnes ont répondu, et 57% d’entre elles ont voté "oui". "Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage", avait prévenu l’homme d’affaires. Mais il avait commenté quelques heures plus tard, dans un tweet énigmatique : "Comme le dit le proverbe, faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez l'obtenir".

Les résultats du sondage remis en question

Rentrant du Qatar où il a assisté à la finale de la Coupe du Monde, il a rédigé mardi plusieurs tweets dans lesquels il sous-entendait que le résultat avait été manipulé : "Intéressant, cela semble suggérer que nous avons bien un léger problème de bots sur Twitter" a-t-il affirmé, invalidant la possibilité que de "vrais" membres de Twitter aient pu donner ce résultat. A l'appui, un autre sondage, réalisé cette fois par un institut, selon lequel 61% des sondés souhaitaient le maintien d'Elon Musk.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Elon Musk a même répondu par l'affirmative à un utilisateur qui suggérait que "Les abonnés à Twitter blue [la formule payante du réseau social, ndlr] devrait être les seuls à pouvoir voter sur les sondages concernant la politique de Twitter". Ainsi, pendant plusieurs longues heures entre lundi et mardi soir, Elon Musk a laissé planer le doute sur ce qu'il allait décider.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les investisseurs suspendus à la décision

Un intervalle de temps qui a laissé au milieu financier le temps de s'exprimer : alors que la presse américaine affirmait que l'homme d'affaires avait déjà commencé à se chercher un successeur, le cours de l'action Tesla – entreprise aussi possédée par Elon Musk – était en hausse. Un signal fort, tant les investisseurs s'inquiétaient que les choix hasardeux de Musk sur Twitter puissent faire couler l'ensemble de son groupe. A l'inverse, lorsque le patron a laissé entendre qu'il pourrait ne pas démissionner, le cours Tesla est reparti à la baisse.

Cette démission intervient, outre le contexte financier calamiteux de Twitter et des entreprises possédées par Elon Musk (qui a lui même concédé que son groupe était "sur la voie rapide de la faillite"), après une nouvelle semaine de vives polémiques autour des décisions du PDG : en fin de semaine dernière, il avait provoqué un tollé en suspendant les comptes de plusieurs journalistes américains . Ceux-ci avaient notamment travaillé sur les sanctions prises contre le compte Twitter qui publiait les déplacements du jet privé d'Elon Musk.

Nouvelles décisions controversées ce week-end

Et ce week-end, le milliardaire avait perdu un certain nombre de soutiens avec sa dernière idée : interdire sur Twitter tout lien posté pointant vers une plateforme concurrente de Twitter. Un tweet contenant un lien vers Instagram, Facebook ou Mastodon se verrait ainsi bloqué. La mesure a suscité l'incompréhension de nombreux utilisateurs, y compris de certains de ses soutiens, dont… Jack Dorsey, le fondateur de Twitter.

Finalement, Twitter est revenu en arrière, affirmant limiter la mesure aux comptes dont l'objectif "principal" est la promotion de la concurrence.