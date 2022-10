Après une rentrée difficile, "nous nous remettons en selle", assure Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon arrive d'excellente humeur dans le restaurant près de la Maison de la Radio où il nous a donné rendez-vous. Il est très satisfait de l'interview qu'il vient de donner sur France Bleu et de son petit tacle à Philippe Martinez, le patron de la CGT : "Ceux qui jouent les moutons finissent tondus et le plus souvent la peau avec. On a plus de 1000 syndicats qui ont signé pour la marche dont de nombreuses fédérations CGT. Philippe Martinez n'est pas au niveau lorsqu'il me reproche mon mot d'ordre contre la vie chère. À qui va-t-il faire croire que je suis contre la hausse des salaires. Il joue son congrès...", souffle-t-il.

Le leader des insoumis concède toutefois que la rentrée a été difficile. "Nous avons fait des Amphis (Université d'été de LFI, ndlr) impeccables. Mais oui, cette rentrée a fauché deux de nos leaders, Adrien Quatennens et Julien Bayou", reconnait-il. "Mais ça y est, nous nous remettons en selle. Les conditions pour remonter sur le cheval sont réunies !" Ces conditions ce sont l'inflation, la Banque centrale qui remonte ses taux, les grèves et la hausse des prix du carburants, dont il considère que le gouvernement est entièrement responsable en refusant le blocage des prix et l'augmentation du smic.

"Il faut que j'héroïse un peu !"

De quoi mobiliser, estime le chef de file insoumis. Et dimanche, une quinzaine de formations politiques seront présentes, dont les partis de la Nupes et le NPA . "Je suis très content qu'Olivier Besancenot fasse le boulot", se satisfait Jean-Luc Mélenchon - qui aurait d'ailleurs aimé qu'il soit candidat aux législatives. Quand on lui objecte que Fabien Roussel fait bande à part puisqu'il ne sera pas à la manifestation de dimanche - il manifestera samedi et participe à un banquet des anciens dimanche - l'Insoumis hausse les épaules, refusant de commenter les multiples absences aux rendez-vous communs de la Nupes du patron du Parti communiste français.

En revanche, il rit lorsqu'on évoque ses échanges d'amabilités par tweets interposés avec le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, suite à son tweet rapprochant la marche contre la vie chère et celle des femmes en 1789 qui ont ramené le Roi et la Reine à Paris. "Mais vous croyez quoi ? ! Si j'appelle à manifester calmement tout le monde s'en fiche ! Il faut que j'héroïse un peu, que je mette du parfum..."

Olivier Faure aurait surréagi parce qu'il a aussi un congrès en interne qui s'annonce tendu entre une jeune garde très Nupes et des gardiens du temple qui vont de François Hollande à la présidente de la région Occitanie Carole Delga ou au jeune maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.

"Macron s'ennuie avec cette Assemblée"

L'Insoumis en chef en est convaincu, la période est propice à la refondation d'une grande force de gauche. "D'autant qu'Emmanuel Macron n'a plus de majorité", estime-t-il. "Il ne peut plus être candidat et c'est un facteur de friabilité irréversible. Il lui arrive en plus un imprévu, comme à chaque fois : après les Gilets Jaunes là, c'est l'inflation. Ce type porte la poisse." La dissolution ? "Pas du tout impossible", selon Jean-Luc Mélenchon, parce que "Macron s'ennuie avec cette Assemblée", estime-t-il.

Pas candidat, sauf si...

En cas de dissolution, serait-il candidat ? "Jamais, plus du tout envie de gérer cela." Il écrit actuellement une préface pour une nouvelle édition du Discours de la Servitude volontaire d'Etienne de La Boétie et s'intéresse aux écrivaines féministes du 16ème siècle. "Mais comme quelqu'un du 21ème", précise-t-il. "Vous saviez que même Montaigne, pourtant très misogyne a écrit sur l'androgynie dans ses essais ?"

Et candidat en 2027 ? "Pas question, j'aurais 76 ans, je ne vais pas me remettre à courir partout pour faire une campagne. Mais si la question venait à se poser avant...", sourit-il. Il s'autorise un verre de vin : "Je fais attention, là j'ai perdu du poids faut pas que je reprenne." Jean-Luc Mélenchon fait toutes ses campagnes affuté et à l'eau claire.