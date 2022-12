Arbitrage, Macron et Mbappé, Kolo Muani : la finale des Bleus face à l'Argentine depuis les réseaux sociaux

Les rêves de troisième étoile de la France se sont brisés ce dimanche soir au Qatar, après une défaite face à l'Argentine (3-3 a.p., 4-2 tab) au bout d'une finale de légende. Presque inexistants pendant 80 minutes, les Bleus ont été réveillés par un doublé de Kylian Mbappé, revenant au score pour aller en prolongations, avant de finalement s'incliner aux tirs aux buts. Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Twitter, des milliers de messages, photos et vidéos illustre le scénario fou du match.

D'un début de match "catastrophique", au doublé de Mbappé en passant par l'arbitre ou Emmanuel Macron qui "réconforte" l'attaquant des Bleus, retour sur cette finale de Coupe du monde depuis les réseaux sociaux.

De "catastrophique" à "plus grande finale de l'histoire"

Les supporters n'ont, pour le moment, sûrement pas envie de revivre cette finale du mondial qui a tourné en la faveur des Argentins. Mais sur Twitter, les réactions des internautes aux différents moments de la rencontre résument bien le scénario fou que les joueurs et les supporters ont vécu. Pendant les 80 premières minutes du match, les Bleus subissent, ce qui agace les internautes. "Leur temps de réaction est catastrophique", écrit l'un d'entre eux, quand un autre demande "elle joue à quelle heure l'équipe de France ?"

Mais c'était sans compter un doublé de Kylian Mbappé et une équipe de France qui emmène l'Argentine en prolongations, où là encore, l'attaquant français marque. De quoi réveiller les supporters, certains se demandant si on n'assiste pas "à la plus grande finale de l'Histoire".

Mbappé et Kolo Muani salués par les supporters

Deux joueurs français sont revenus très régulièrement dans les tweets des supporters : Kylian Mbappé, l'auteur du triplé de ce match côté Bleus, et Randal Kolo Muani, l'ancien joueur du FC Nantes qui a relancé l'équipe de France à son entrée en jeu. De quoi, là encore, inspirer les internautes.

Et si certains assurent qu'Antoine Griezmann est passé à côté de sa finale, de nombreux supporters tricolores l'ont félicité pour son rôle chez les Bleus dans cette Coupe du monde.

L'arbitre en a pris pour son grade

Est-on vraiment supporter si on ne remet pas en cause les décisions de l'arbitre ? Toujours sur Twitter, de nombreux supporters se sont insurgés de plusieurs décisions de l'arbitre, mais aussi de fautes non sifflées, selon eux. "Franchement Messi il peut même courir avec le ballon dans les mains l’arbitre va jamais siffler", écrit notamment l'un d'entre eux.

Certains ont également sous-entendu que tout avait été fait pour que l'Argentine gagne ce mondial, aux dépens de la France. "On peut m’expliquer où est la faute ? À moins que l’arbitre soit corrompu", écrit un internaute, en partageant la vidéo du penalty sifflé par l'arbitre en faveur de l'Argentine en première période.

Macron console Mbappé sur la pelouse, les internautes agacés

C'est l'une des images qui a beaucoup tournée ce dimanche après la rencontre. À la fin du match, le président Emmanuel Macron, qui a regardé la finale en tribunes, est descendu sur la pelouse pour aller "consoler" Kylian Mbappé. Le joueur, assourdi par la défaite, ne lui a pas dit un mot, et ne l'a d'ailleurs pas regardé. Sur Twitter, plusieurs internautes se sont demandés si le président était vraiment dans son rôle. "Mbappé aura finalement marqué un dernier but : snober magistralement Macron", ironise un internaute. "Macron n’a même pas à être là c’est pas le coach", a assuré un autre.

